Четверг, 23 Августа 2018 11:47

АрмИнфо.В ходе визита в Грузию, Армению и Азербайджан канцлеру Германии придется балансировать между интересами и ценностями, пишет DW.

Издание констатирует, что первый скандал разразился еще до начала турне Меркель. "Удивительное дело: Ангела Меркель (Angela Merkel) стерпела, что Азербайджан запретил ей, лидеру четвертой по размерам экономической державы планеты, приезжать в Баку в сопровождении одного из депутатов германского парламента, представляющего к тому же ее собственную партию ХДС. Альберту Вайлеру (Albert Weiler), занимающему в бундестаге пост заместителя председателя парламентской группы по Закавказью, после посещения Грузии и Армении придется покинуть самолет канцлера ФРГ. Меркель решила не отменять визита в азербайджанскую столицу. Но это омрачает всю ее поездку в регион", - отмечает издание.

DW отмечает, что официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) сообщил им, что "взвешивание всех обстоятельств" привело к выводу, что визит в Азербайджан "имеет смысл и важен". Что же касается самого Вайлера, которому въезд запретили из-за совершенной им в свое время поездки в Нагорный Карабах, то он в интервью изданию заявил, что неоднократно предлагал после посещения спорной территории с армянской стороны осмотреть линию противостояния и со стороны Азербайджана. Власти в Баку, раздув всю эту историю, сами себе навредили, считает депутат.

При этом в немецком издании убеждены, что тема России будет играть большую роль и при посещении Армении. "Лидер оппозиции Никол Пашинян стал ее новым премьер- министром в мае на волне "бархатной революции". Он взялся за реформы и объявил войну коррупции. В то же время он неустанно повторяет, что хочет сохранить тесные взаимоотношения с Россией и в области экономики, и в сфере безопасности. Германии следует подать Армении сигнал, что "мы с большим вниманием следим за начавшимся процессом перемен, поскольку они явно направлены в сторону европейских норм", подчеркнул в беседе с DW Уве Хальбах, характеризуя ключевую задачу Меркель в Ереване. Задача очень непростая: всемерно поддержать обращение армян к европейским ценностям, не провоцируя при этом Москву. Визит в Ереван будет иметь большое значение и для отношений Германии с Турцией. Ангела Меркель возложит венок к памятнику жертв Геноцида армян. Когда в 2016 году бундестаг охарактеризовал убийство примерно 1,5 миллиона армян в Османской империи сто лет назад как геноцид, это привело к острому конфликту с Анкарой. Следует внимательно следить за тем, произнесет ли канцлер Германии в Ереване слово "геноцид"", - пишет издание.

В DW также отмечают, что на повестке встреч Меркель в Баку будут такие вопрсы, как права человека и газ, а в Грузии успешные реформы и невступление в НАТО.

Также стала известна повестка визита Меркель в Ереван, согласно СМИ, она прибудет в Армению в полдень 24 августа, где запланированы ее переговоры с президентом РА Арменом Саркисяном и премьером Николом Пашиняном. Источник в правительстве ФРГ сказал, что после того, как Пашинян возглавил правительство в результате масштабных манифестаций, в отношениях между государствами наблюдается "положительная повестка". "С нашей точки зрения, сейчас хороший момент посетить эту страну", - отметили в Берлине. Меркель также встретится с Католикосом всех армян Гарегином II и посетит мемориальный комплекс Цицернакаберд.