|Вице-премьер Армении и представитель МИД Израиля обсудили перспективы сотрудничества
|Электрические сети Армении предупреждают об отключениях 23 августа
|Манэ Тандилян предлагает реформировать накопительную пенсионную систему в контексте решения демографических задач
|Мане Тандилян: В Армении не будет граждан, пенсии которых не хватает даже на продовольственную корзину
|Зограб Мнацаканян посетил Ереванский офис ООН и оставил запись в Книге скорби, открытой в связи с кончиной Кофи Аннана
|Тандилян: Планируем с 1 октября выплачивать пособие в размере 150 тыс за рождение второго ребенка
|В Армении по утрам временно будет отключаться трансляция цифровых телеканалов
|Манвел Григорян находится в медицинском центре "Армения"
|Министр образования и науки Армении недоумевает ажиотажем, сложившимся вокруг армяно-китайской школы
|Премьер: Открытие в Ереване армяно-китайской школы должно символизировать начало новой страницы в отношениях между Арменией и Китаем
|Премьер-министр Армении: К любой критике необходимо подходить конструктивно
|Пашинян: В Армении никто не подвергается давлениям
|Грачья Ростомян: Япония намерена передать Армении 40 пожарно-спасательных машин
|С 25-26 августа температура воздуха в Армении повысится на 3-4 градуса
|Пашинян: Институт временного переходного правосудия является одним из международных признанных инструментов решения возникающих проблем
|Эксперт: Если Роберт Кочарян хочет вернуться в политику, то пусть возвращается
|В Секретариате ОДКБ прошли консультации о правовом оформлении статуса наблюдателя при Организации
|Против брата Владимира Гаспаряна выдвинуто обвинение в угрозе убийством
|В Ереване 45-летний мужчина совершил суицид, бросившись с моста Победы
|Никол Пашинян: Проведение в Армении конституционных реформ не должно стать самоцелью
|Теван Погосян: Армении необходимо создать такую модель переходного правосудия, которая будет соответствовать первоочередным задачам страны
|Теван Погосян: Арцах может и должен вернуться за стол переговоров
|Российские пограничники задержали 5 граждан Афганистана, незаконно пересекших госграницу Армении по реке Аракс
|Политолог: армянское общество разделилось на два полюса по вопросу армяно- российских отношений
|Эксперт: отношения между Россией и Арменией входят в естественное русло
|Армянские эксперты убеждены: США с пониманием отнесутся к укреплению армяно- иранских отношений
|СМИ: Роберт Кочарян становится медиамагнатом?
|Бельгийская королевская семья находится в Армении с частным визитом
|В ДТП в Грузии пострадали граждане Армении
|Банк ВТБ (Армения) предлагает новые возможности дистанционных услуг
|Армения обсуждает возможности приобретения, ремонта и совершенствования автомобилей военного назначения
|"Электросети Армении" предупреждают об отключениях 22 августа
|МИД Азербайджана: Есть ожидания, что процесс скорейшего урегулирования карабахского конфликта активизируется
|Посол Армении в Украине подал в отставку
|Генпрокуратура РА вице-спикеру парламента: Мы имеем дело с исключительно разными, несовместимыми ситуациями
|Пашинян: Для достижения мира все должны служить в армии, не уклоняться от службы
|Министр обороны Российской Федерации посетил армянский павильон военно- технической выставки
|Министр обороны Армении провел переговоры с руководством концерна "Алмаз-Антей"
|Министр диаспоры не владеет информацией о возможных планах правительства касательно вопросов репатриации
|Председатель Аграрно-крестьянского объединения намерен судиться с министром сельского хозяйства из-за расхождения в подсчетах объема урожая абрикосов
|Начальник охраны Гагика Царукяна освобожден под залог
|МО Армении и России обсудят вопросы правового взаимодействия
|Полиция Армении отчиталась о 100 днях деятельности: Доверие граждан к структуре повысилось
|Арарат Зурабян: Я уверен, что у всех кандидатов в мэры Еревана равные шансы
|Осипян об освобождении членов группы "Сасна црер": В Армении правосудие осуществляет судебная система
|Министр юстиции: Армения улучшила свои антикоррупционные показатели
|Артак Зейналян: Публикация фотографии Манвела Григоряна является нарушением прав и достойно осуждения
|Ардшинбанк предлагает бесконтактные карты Visa и MasterСard
|Министр юстиции: Внедрение переходного правосудия в Армении не будет противоречить Конституции
|Осипян об участии в событиях 1 марта: Мое участие было таким же, каким участие любого другого полицейского
|Осипян не увидел ничего противозаконного в действиях активистов, сорвавших встречу Кочаряна с журналистами
|Осипян: В полиции Армении нет коррупционных проявлений
|Осипян: Микаэл Арутюнян объявлен в межгосударственный розыск
|Осипян о поимке Нарека Саргсяна: Полагаю, он в ближайшее время окажется в поле нашего зрения
|Артак Зейналян: Я не намерен совмещать должность министра юстиции со статусом кандидата в мэры
|В столичном районе Арабкир временно будет перекрыта улица
|Осипян: Полицейские, отправляющиеся на дежурство на армяно-азербайджанскую госграницу, будут получать дополнительное денежное довольствие
|Комитет госдоходов Армении регистрирует рост объемов незаконного оборота наркотиков
|Министр юстиции Армении намерен и далее наводить порядок в пенитенциарной системе
|Осипян призвал армянскую общественность содействовать исключению на улицах Еревана незаконной уличной торговли
АрмИнфо. Вице-премьер Мгер Григорян 22 августа принял замглаву Министерства иностранных дел Израиля Александра Бен-Цви. Об этом сообщает пресс-служба Правительства.
Согласно источнику, Григорян отметил важность продолжительного развития отношений между двумя странами, и коснулся тех направлений, в которых есть большой потенциал для двустороннего сотрудничества.
В свою очередь Александр Бен-Цви, представил вице-премьеру израильские достижения в области экономики, высоких технологий, сельского хозяйства и подчеркнул готовность Израиля обмениваться опытом в этих областях.
Стороны подчеркнули важность создания благоприятных условий для бизнеса. Заместитель премьер-министра РА и представитель МИД Израиля подчеркнули необходимость установления контактов между деловыми кругами, и в дальнейшем расширении отношений между двумя странами.
|Вице-премьер Армении и представитель МИД Израиля обсудили перспективы сотрудничества
|Электрические сети Армении предупреждают об отключениях 23 августа
|Манэ Тандилян предлагает реформировать накопительную пенсионную систему в контексте решения демографических задач
|Мане Тандилян: В Армении не будет граждан, пенсии которых не хватает даже на продовольственную корзину
|Зограб Мнацаканян посетил Ереванский офис ООН и оставил запись в Книге скорби, открытой в связи с кончиной Кофи Аннана
|Тандилян: Планируем с 1 октября выплачивать пособие в размере 150 тыс за рождение второго ребенка
|В Армении по утрам временно будет отключаться трансляция цифровых телеканалов
|Манвел Григорян находится в медицинском центре "Армения"
|Министр образования и науки Армении недоумевает ажиотажем, сложившимся вокруг армяно-китайской школы
|Премьер: Открытие в Ереване армяно-китайской школы должно символизировать начало новой страницы в отношениях между Арменией и Китаем
|Премьер-министр Армении: К любой критике необходимо подходить конструктивно
|Пашинян: В Армении никто не подвергается давлениям
|Грачья Ростомян: Япония намерена передать Армении 40 пожарно-спасательных машин
|С 25-26 августа температура воздуха в Армении повысится на 3-4 градуса
|Пашинян: Институт временного переходного правосудия является одним из международных признанных инструментов решения возникающих проблем
|Эксперт: Если Роберт Кочарян хочет вернуться в политику, то пусть возвращается
|В Секретариате ОДКБ прошли консультации о правовом оформлении статуса наблюдателя при Организации
|Против брата Владимира Гаспаряна выдвинуто обвинение в угрозе убийством
|В Ереване 45-летний мужчина совершил суицид, бросившись с моста Победы
|Никол Пашинян: Проведение в Армении конституционных реформ не должно стать самоцелью
|Теван Погосян: Армении необходимо создать такую модель переходного правосудия, которая будет соответствовать первоочередным задачам страны
|Теван Погосян: Арцах может и должен вернуться за стол переговоров
|Российские пограничники задержали 5 граждан Афганистана, незаконно пересекших госграницу Армении по реке Аракс
|Политолог: армянское общество разделилось на два полюса по вопросу армяно- российских отношений
|Эксперт: отношения между Россией и Арменией входят в естественное русло
|Армянские эксперты убеждены: США с пониманием отнесутся к укреплению армяно- иранских отношений
|СМИ: Роберт Кочарян становится медиамагнатом?
|Бельгийская королевская семья находится в Армении с частным визитом
|В ДТП в Грузии пострадали граждане Армении
|Банк ВТБ (Армения) предлагает новые возможности дистанционных услуг
|Армения обсуждает возможности приобретения, ремонта и совершенствования автомобилей военного назначения
|"Электросети Армении" предупреждают об отключениях 22 августа
|МИД Азербайджана: Есть ожидания, что процесс скорейшего урегулирования карабахского конфликта активизируется
|Посол Армении в Украине подал в отставку
|Генпрокуратура РА вице-спикеру парламента: Мы имеем дело с исключительно разными, несовместимыми ситуациями
|Пашинян: Для достижения мира все должны служить в армии, не уклоняться от службы
|Министр обороны Российской Федерации посетил армянский павильон военно- технической выставки
|Министр обороны Армении провел переговоры с руководством концерна "Алмаз-Антей"
|Министр диаспоры не владеет информацией о возможных планах правительства касательно вопросов репатриации
|Председатель Аграрно-крестьянского объединения намерен судиться с министром сельского хозяйства из-за расхождения в подсчетах объема урожая абрикосов
|Начальник охраны Гагика Царукяна освобожден под залог
|МО Армении и России обсудят вопросы правового взаимодействия
|Полиция Армении отчиталась о 100 днях деятельности: Доверие граждан к структуре повысилось
|Арарат Зурабян: Я уверен, что у всех кандидатов в мэры Еревана равные шансы
|Осипян об освобождении членов группы "Сасна црер": В Армении правосудие осуществляет судебная система
|Министр юстиции: Армения улучшила свои антикоррупционные показатели
|Артак Зейналян: Публикация фотографии Манвела Григоряна является нарушением прав и достойно осуждения
|Ардшинбанк предлагает бесконтактные карты Visa и MasterСard
|Министр юстиции: Внедрение переходного правосудия в Армении не будет противоречить Конституции
|Осипян об участии в событиях 1 марта: Мое участие было таким же, каким участие любого другого полицейского
|Осипян не увидел ничего противозаконного в действиях активистов, сорвавших встречу Кочаряна с журналистами
|Осипян: В полиции Армении нет коррупционных проявлений
|Осипян: Микаэл Арутюнян объявлен в межгосударственный розыск
|Осипян о поимке Нарека Саргсяна: Полагаю, он в ближайшее время окажется в поле нашего зрения
|Артак Зейналян: Я не намерен совмещать должность министра юстиции со статусом кандидата в мэры
|В столичном районе Арабкир временно будет перекрыта улица
|Осипян: Полицейские, отправляющиеся на дежурство на армяно-азербайджанскую госграницу, будут получать дополнительное денежное довольствие
|Комитет госдоходов Армении регистрирует рост объемов незаконного оборота наркотиков
|Министр юстиции Армении намерен и далее наводить порядок в пенитенциарной системе
|Осипян призвал армянскую общественность содействовать исключению на улицах Еревана незаконной уличной торговли
|Для достижения мира вокруг Карабаха требуется аналогичная армянской революция в Азербайджане
|Карапет Рубинян: Всенародная ненависть не оставляет Роберту Кочаряну шансов на “возвращение”
|Александр Рар: Понимание невозможности расширения Евросоюза на Восток придает внешней политике Еревана безальтернативность
|Арсен Харатян: Конструктивный диалог при отсутствии закрытых тем – основа упрочения отношений
|Ашот Манучарян: Сломать хребет власти и оставить целыми головы Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна нелогично
|Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть вторая)
|Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть первая)
|Мане Тандилян: Существующее доверие к правительству – важнейшая основа доверия граждан Армении в отношении собственного будущего
|Эдмон Марукян: Появление “священных коров” в “деле 1 марта” лишит смысла «Бархатную революцию» в Армении
|Эдвард Сандоян: Мы довели страну до такого критического состояния, когда времени на выход из кризиса практически не осталось
|У Армении прекрасная армия… готовая к русско-японской войне
|Ахмет Ярлыкапов: Интерес террористов в отношении Армении есть и может быть достаточно высок
|Рубен Мелконян: Успешное маневрирование между Россией и США - залог дальнейшего продвижения Турции в Сирии и Ираке
|Андрей Арешев: Доверительный характер отношений Армении и России предполагает откровенное обсуждение имеющихся проблем и регулярную сверку часов
|Эдуард Абрамян: Прогнозируемое ослабление России диктует Армении переоценку своих координат безопасности
|Дан Петре: Отношения с Россией никак не мешают определению внешнеполитического курса Армении
|Елена Кузьмина: Не только Россия, но и другие страны-партнеры ждут от нового руководства Армении конкретных шагов
|В Москве хотели видеть на месте Сержа Саргсяна Карена Карапетяна, но смирились с Николом Пашиняном
|Константин Орбелян: Один человек может сделать многое, тем более, если у него есть такие надежные партнеры
|Рачья Арзуманян: Для успешного завершения борьбы с прошлым Никол Пашинян нуждается в опытных политиках, дипломатах, аналитиках и военных
|Смбат Насибян: Государственный подход способен превратить недостатки экономики Армении в преимущества
|Смбат Насибян: "Гражданский договор" нуждается в новом общественном договоре с армянским народом
|Ованес Игитян : Под давлением "улицы" республиканцы неминуемо одобрят реформы Никола Пашиняна
|Сергей Маркедонов : На поиски геополитического равновесия обречено любое руководство Армении, включая намечающееся
|Арман Меликян: Если РПА сорвет избрание Никола Пашиняна премьером, следует ожидать роста напряжения в зоне карабахского конфликта
|Волынкин: Российская сторона инвестирует $1 млрд в «Электросети Армении»
|Манвел Саркисян : Хаотичная геополитическая борьба в Сирии - итог девальвации мирового порядка
|Манвел Саркисян : Четкий, адресный ультиматум депутатам - залог успеха "отказа Сержу"
|Максим Сучков :Отказ от выбора между Западом и Россией, Ираном и Израилем придает Армении больше шансов на развитие
|Андрей Синяков: Мы верим, что АММК «родился» под счастливой звездой
|Глава СНБ: Растраты в фонде “Ереван” достигли 2 млрд драмов
|Ассамблея армян Европы призывает представителей Диаспоры в знак солидарности с премьером Армении 17 августа организовать митинги в различных странах мира
|Официальный Ереван ответил на заявление Москвы
|Группа конгрессменов направила письмо Дональду Трампу с призывом встретиться с Николом Пашиняном на полях саммита ООН
|Постановление об аресте второго президента Армении Роберта Кочаряна будет обжаловано сегодня
|Ара Минасян освобожден от должности директора медцентра "Св. Григор Лусаворич"
|Республиканская партия видит в предъявлении обвинения Кочаряну карабахскую мотивацию
|Мнацаканян: в Арцахе служат все, даже сыновья президента
|Баку отреагировал на заявление Пашиняна
|Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть вторая)
|Никол Пашинян и Паола Северино обсудили вопросы противодействия коррупции
|Балаян: В декларации с саммита НАТО по части конфликтов говорится то, чего придерживается армянская сторона
|Свитальски: 70% населения Армении доверяет Евросоюзу, между тем доверие к ЕАЭС упало до 48%
|Премьер-министр: В случае азербайджанской провокации мы должны быть готовы защищаться и нанести ответный удар
|Премьер-министр Армении в Брюсселе встретится с генеральным секретарем НАТО
|Эдвард Сандоян: Мы довели страну до такого критического состояния, когда времени на выход из кризиса практически не осталось
|У Армении прекрасная армия… готовая к русско-японской войне
|Армянский национальный конгресс готов оказать содействие в расследовании событий 1- го марта
|Арам Саркисян: Определенная часть азатамартиков хотелa бы видеть меня на должности главы Союза добровольцев <Еркрапа>
|СМИ: Судьба Тарона Маргаряна уже предрешена
|Степанакерт: Если Баку вдруг решится на очередную военную авантюру - флаги Арцаха будут развиваться на всех азербайджанских госучреждениях
|Пашинян: В нахиджеванском направлении нет серьезных продвижений противника - говорить о потере территорий нелепо
|Генерал Манвел Григорян останется под стражей
|Газета: В сентябре в Армении состоятся досрочные парламентские выборы, а до этого премьер Пашинян подаст в отставку
|Самвел Бабаян считает, что Арцаху до 2020 года нужна стабильность
|Советник президента Арцаха видит опасные тенденции на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск, чреватых новой экскалацией
|Армия обороны Арцаха выступила с заявлением относительно последних действий Азербайджана
|Армения придает важность долгосрочному сотрудничеству с Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы
|Министр: Разрешение карабахского конфликта было и остается приоритетом не только внешней политики Армении, но всей ее системы государственности и безопасности
|От занимаемых должностей освобождены Нарек Саркисян и Мартин Саркисян