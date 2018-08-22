Среда, 22 Августа 2018 20:39

АрмИнфо. Вице-премьер Мгер Григорян 22 августа принял замглаву Министерства иностранных дел Израиля Александра Бен-Цви. Об этом сообщает пресс-служба Правительства.

Согласно источнику, Григорян отметил важность продолжительного развития отношений между двумя странами, и коснулся тех направлений, в которых есть большой потенциал для двустороннего сотрудничества.

В свою очередь Александр Бен-Цви, представил вице-премьеру израильские достижения в области экономики, высоких технологий, сельского хозяйства и подчеркнул готовность Израиля обмениваться опытом в этих областях.

Стороны подчеркнули важность создания благоприятных условий для бизнеса. Заместитель премьер-министра РА и представитель МИД Израиля подчеркнули необходимость установления контактов между деловыми кругами, и в дальнейшем расширении отношений между двумя странами.