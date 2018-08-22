Среда, 22 Августа 2018 19:34

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 23 августа текущего года будут обесточены, в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 14 на пр. Азатутяна, жилые дома 2, 4 на ул. Давида Анахта и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 4/2-4/4 на ул. Киевяна, собственные дома 29/3-32а на 2-ом переулке Киевяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы Д.Варужана, Шрджанаин, А.Вегнер, Овнатан, Вантян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:30-16:30 частично собственные дома в рядах Сари тага 6-10, компания "Юком" по адресу: пр. Саят-Нова 40; жилые дома 3/1, 3/2, 5,

5/5 в квартале "Исаакян", 26/1, 26/2 на ул. Ованнисян, здание муниципалитета, школа N 171 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами)в Аване;

11:00-15:00 собственные дома 40-44 на 2-ой улице Сари тага, 25-81 на 1-ой улице Вормнадирнери;

в Армавирском марзе:

11:00-17:00 села Ацик и Мясникян;

в Араратском марзе:

10:00-12:00 частично село Айнтап;

10:00-13:00 частично село Урцадзор;

10:00-14:00 частично село Армаш;

10:00-15:00 частично село Нор Харберд;

10:30-16:00 частично село Шаумян;

11:00-15:00 частично село Димитров;

в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-15:00 село Гндеваз, птицефабрика Гндеваза, ЗАО "Джермук Груп", станции сотовых операторов "Г-Телеком", "АрменТел", "Юком";

10:00-16:00 села Кармрашен и Гэр-Гэр;

в Ширакском марзе:

10:00-14:00 частично община Гоговит в Ашоцком регионе;

10:00-16:00 село Овташен в Артийском регионе; частично община Камо в Ахурянском регионе;

в Лорийском марзе:

09:00-15:00 село Чкалов;

в Сюникском марзе:

10:30-14:30 село Ишханасар;

10:30-15:00 село Толорс;

11:00-15:00 частично село Тег.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.