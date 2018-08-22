Среда, 22 Августа 2018 18:45

АрмИнфо.Многоступенчатая накопительная пенсионная система в Армении изначально была внедрена в контексте решения демографических задач. Об этом заявила на встрече с журналистами 22 августа министр труда и социальных вопросов Армении Мане Тандилян, подводя итоги 100- дневной работы. С учетом этого, по мнению Тандилян, резонно снизить накопительные пенсионные выплаты для граждан, у которых многодетные семьи.

"Почему многодетная семья с 3-4 детьми должна осуществлять выплаты в том же размере, что и те, у которых нет детей?", - вопросила министр. Исходя из тех же соображений, как сообщила она, один из предлагаемых вариантов по реформированию пенсионной системы заключается в том, чтобы снизить накопительные выплаты с 5% зарплаты до 1% для тех, у кого в семье по трое и более детей. В данном случае, как пояснила Тандилян, если на сегодня для остальных государственное софинансирование составляет 7,5%, а граждане платят 2,5%, то для данной категории работающих граждан это соотношение составит 1% к 9%.

Кроме того, по словам министра, обсуждается возможность установить случаи, при которых пенсионные накопления можно будет получить досрочно, например, при тяжелой болезни.

В настоящее время глава Минсоцтруда воздерживается называть сроки осуществления реформ, но заверяет, что обязательная пенсионная накопительная система будет пересмотрена, и, <по крайней мере, улучшена>.

Многоступенчатая накопительная пенсионная система - обязательная для лиц, родившихся после 1 января 1974 года, была в Армении внедрена с 1 января 2014 года, а с 1 июля 2018 года был запущен ее обязательный компонент (для граждан, родившихся до 1 января 1974 года, действует распределительная пенсионная система). Согласно закону РА "О накопительных пенсиях", базовая минимальная пенсия будет равна величине прожиточного минимума, а основная пенсия составит 150% к величине прожиточного минимума. По положению на конец июня участниками системы стали около 200 тыс человек. С 1 июля 2018 года к ней должны подключиться еще 50-80 тыс бенефициаров. Всего в управляющих компаниях саккумулировано 120 млрд драмов, 70% из которых инвестированы в экономику страны: гособлигации, ипотечные облигации и банковские долговые бумаги, в целом направленные на хеджирование рисков для пенсионеров. Средняя доходность этих бумаг в 2017 году составила 12,8%.

Ранее, 21 июня с.г. министр труда и по социальным вопросам Манэ Тандилян заверила, что в течение ближайших 2 месяцев будет представлен новый законопроект по накопительной пенсионной системе - документ будет предусматривать добровольный компонент. По итогам обсуждений с общественностью осенью законопроект будет представлен в парламент. Уже с 1 января 2019 года, по ее словам, ожидается, что новый закон будет введен в действие. Между тем ранее, 12 июня Мане Тандилян подала в отставку. Свое решение она обосновала противоречием в вопросе внедрения обязательной накопительной пенсионной системы с нынешним кабмином. Она всегда выступала против ОНПС в нынешнем виде.