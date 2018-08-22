Среда, 22 Августа 2018 17:48

АрмИнфо.Сегодня многие граждане Армении получают очень низкую пенсию, в некоторых случаях речь даже может идти о пособиях по старости. Об этом 22 августа на пресс-конференции, подводя итоги 100- дневной работы, заявила министр труда и по социальным вопросам Мане Тандилян.

Тандилян отметила, что ничто не может оправдать тот факт, что в стране есть крайне бедные пенсионеры. Это те граждане, которые по какой-то причине получают крайне низкие пенсии, которых не хватает даже на продовольственную корзину. "В нашей стране не будет граждан, которые получают пенсию, которой не будет хватать на продовольственную корзину, речь идет примерно о 80 тысячах граждан. Хочу подчеркнуть, что мы уже пришли к договоренности по этому вопросу. Дело в том, что это также вопрос ресурсов, но мы должны осознать, что наша страна обязана обеспечить своих граждан средствами для жизнедеятельности", - заявила министр, подчеркнув, что в 2016 году минимальная продовольственная корзина стоила 23.000 драмов, а сегодня ее размер оценивается в 25.000 драмов.

Тандилян также заметила, что предпочтительнее поднять пенсии тех граждан, которые получают крайне низкие пенсии, чем поднять пенсии всем без исключения примерно на 1 тысячу драмов.

В ходе пресс-конференции министр также коснулась выплат компенсаций гражданам Армении по вкладам в Сбербанке СССР. По словам Тандилян, данные выплаты продолжатся в прежнем порядке, а именно, они будут в первую очередь выплачены тем, кто родился до 1932 года. Министр также отметила, что существуют и ограничения по сумме. "К сожалению, предусмотренные средства не дают нам возможности полностью решить этот вопрос", - заявила министр, подчеркнув, что в министерстве намериваются пересмотреть данный вопрос, после чего на сей счет будет представлена дополнительная информация.