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АрмИнфо.Сегодня многие граждане Армении получают очень низкую пенсию, в некоторых случаях речь даже может идти о пособиях по старости. Об этом 22 августа на пресс-конференции, подводя итоги 100- дневной работы, заявила министр труда и по социальным вопросам Мане Тандилян.
Тандилян отметила, что ничто не может оправдать тот факт, что в стране есть крайне бедные пенсионеры. Это те граждане, которые по какой-то причине получают крайне низкие пенсии, которых не хватает даже на продовольственную корзину. "В нашей стране не будет граждан, которые получают пенсию, которой не будет хватать на продовольственную корзину, речь идет примерно о 80 тысячах граждан. Хочу подчеркнуть, что мы уже пришли к договоренности по этому вопросу. Дело в том, что это также вопрос ресурсов, но мы должны осознать, что наша страна обязана обеспечить своих граждан средствами для жизнедеятельности", - заявила министр, подчеркнув, что в 2016 году минимальная продовольственная корзина стоила 23.000 драмов, а сегодня ее размер оценивается в 25.000 драмов.
Тандилян также заметила, что предпочтительнее поднять пенсии тех граждан, которые получают крайне низкие пенсии, чем поднять пенсии всем без исключения примерно на 1 тысячу драмов.
В ходе пресс-конференции министр также коснулась выплат компенсаций гражданам Армении по вкладам в Сбербанке СССР. По словам Тандилян, данные выплаты продолжатся в прежнем порядке, а именно, они будут в первую очередь выплачены тем, кто родился до 1932 года. Министр также отметила, что существуют и ограничения по сумме. "К сожалению, предусмотренные средства не дают нам возможности полностью решить этот вопрос", - заявила министр, подчеркнув, что в министерстве намериваются пересмотреть данный вопрос, после чего на сей счет будет представлена дополнительная информация.
|Вице-премьер Армении и представитель МИД Израиля обсудили перспективы сотрудничества
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|Никол Пашинян: Проведение в Армении конституционных реформ не должно стать самоцелью
|Теван Погосян: Армении необходимо создать такую модель переходного правосудия, которая будет соответствовать первоочередным задачам страны
|Теван Погосян: Арцах может и должен вернуться за стол переговоров
|Российские пограничники задержали 5 граждан Афганистана, незаконно пересекших госграницу Армении по реке Аракс
|Политолог: армянское общество разделилось на два полюса по вопросу армяно- российских отношений
|Эксперт: отношения между Россией и Арменией входят в естественное русло
|Армянские эксперты убеждены: США с пониманием отнесутся к укреплению армяно- иранских отношений
|СМИ: Роберт Кочарян становится медиамагнатом?
|Бельгийская королевская семья находится в Армении с частным визитом
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|Армения обсуждает возможности приобретения, ремонта и совершенствования автомобилей военного назначения
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|Посол Армении в Украине подал в отставку
|Генпрокуратура РА вице-спикеру парламента: Мы имеем дело с исключительно разными, несовместимыми ситуациями
|Пашинян: Для достижения мира все должны служить в армии, не уклоняться от службы
|Министр обороны Российской Федерации посетил армянский павильон военно- технической выставки
|Министр обороны Армении провел переговоры с руководством концерна "Алмаз-Антей"
|Министр диаспоры не владеет информацией о возможных планах правительства касательно вопросов репатриации
|Председатель Аграрно-крестьянского объединения намерен судиться с министром сельского хозяйства из-за расхождения в подсчетах объема урожая абрикосов
|Начальник охраны Гагика Царукяна освобожден под залог
|МО Армении и России обсудят вопросы правового взаимодействия
|Полиция Армении отчиталась о 100 днях деятельности: Доверие граждан к структуре повысилось
|Арарат Зурабян: Я уверен, что у всех кандидатов в мэры Еревана равные шансы
|Осипян об освобождении членов группы "Сасна црер": В Армении правосудие осуществляет судебная система
|Министр юстиции: Армения улучшила свои антикоррупционные показатели
|Артак Зейналян: Публикация фотографии Манвела Григоряна является нарушением прав и достойно осуждения
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|Министр юстиции: Внедрение переходного правосудия в Армении не будет противоречить Конституции
|Осипян об участии в событиях 1 марта: Мое участие было таким же, каким участие любого другого полицейского
|Осипян не увидел ничего противозаконного в действиях активистов, сорвавших встречу Кочаряна с журналистами
|Осипян: В полиции Армении нет коррупционных проявлений
|Осипян: Микаэл Арутюнян объявлен в межгосударственный розыск
|Осипян о поимке Нарека Саргсяна: Полагаю, он в ближайшее время окажется в поле нашего зрения
|Артак Зейналян: Я не намерен совмещать должность министра юстиции со статусом кандидата в мэры
|В столичном районе Арабкир временно будет перекрыта улица
|Осипян: Полицейские, отправляющиеся на дежурство на армяно-азербайджанскую госграницу, будут получать дополнительное денежное довольствие
|Комитет госдоходов Армении регистрирует рост объемов незаконного оборота наркотиков
|Министр юстиции Армении намерен и далее наводить порядок в пенитенциарной системе
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