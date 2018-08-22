Среда, 22 Августа 2018 17:48

АрмИнфо.Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян 22 августа посетил Ереванский офис ООН и оставил запись в Книге скорби, открытой в диппредставительстве в связи с кончиной экс-генсека ООН Кофи Аннана. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе МИД Армении.

Бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан скончался 18 августа на

81-м году жизни в кругу близких, после непродолжительной болезни.

Кофи Аннан родился 8 апреля 1938 года в британской колонии Золотой

Берег, которая впоследствии стала государством Гана. Его отец был

верховным вождем племени фанти и губернатором провинции Ашанти. Аннан учился на родине, в США и Швейцарии. Еще будучи студентом, начал работать в ООН - сначала во Всемирной организации здравоохранения, затем в других структурах. Возглавлял управление верховного комиссара ООН по делам беженцев. С 1 января 1997 года Кофи Аннан стал генеральным секретарем ООН, а 29 июня 2001-го его переизбрали на второй срок. В 2012 году он некоторое время был спецпосланником ООН и Лиги арабских государств по Сирии. В последние годы работал в Швейцарии и возглавлял фонд своего имени со штаб-квартирой в Женеве.