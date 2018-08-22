Среда, 22 Августа 2018 17:46

АрмИнфо.В Армении 1,1 млн. человек на разных этапах жизни по тем или иным причинам соприкасается с Министерством труда и социальных вопросов. Об этом 22 августа, подводя итоги 100 дней деятельности, заявила министр труда и социальных вопросов Мане Тандилян.

По ее словам, это происходит по разным причинам, в том числе из-за жизненных трудностей. При этом она подчеркнула, что возглавляемое ею ведомство должно посредством предоставления комплексных услуг достичь эффективных результатов, удовлетворяющих потребности наших граждан. "Гражданин нашей страны должен почувствовать, что защищен со стороны государства, и государство выполняет свою роль. Наша основная цель обеспечения благосостояния человека", - отметила Тандилян.

И в этом контексте она коснулась инициативы по изменению суммы пособия по рождению второго ребенка с 50 тысяч драм до 150 тысяч. " Во время встреч с гражданами мы говорим, что рождение второго ребенка для нас имеет стратегическое значение, так как у нас есть проблемы с демографией. Когда мы акцентируем внимание на рождении 3-4 ребенка, мы автоматически преуменьшаем роль 1- 2, но сегодня в нашей стране не рождается два ребенка. Мы уже представили данное предложение на утверждение в правительство ", - отметила армянский министр.

При этом она заверила, что сегодня финансовых проблем по реализации данного проекта нет, так как речь идет не о больших средствах. Тандилян подчеркнула, что планируется начать реализацию данной инициативы уже с 1 октября текущего года.

Вместе с тем, министр заметила, что, изучив кредитные истории, возглавляемое ее Министерство попыталось выяснить, кто нуждается в социальной помощи и насколько она адресная. "В ход пошло искаженное сообщение о том, что взявшие кредиты граждане лишатся пособий, но это не так. Мы хотим, чтобы пособия получали те, кто в этом действительно нуждается. Есть люди, кто должен получать пособия но не получают их, но есть и те, кто не должен получать, но получает их. К сожалению, сегодня больше половины наших бенефициариев напрямую включены в систему и больше ее не покидают. Мы же фактически предлагаем людям зависимость от пособия, но при этом не решаем проблемы, благодаря чему они могли бы обеспечить себя достойным доходом и благоустроенной жизнью", - резюмировала министр.