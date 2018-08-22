Среда, 22 Августа 2018 17:29

АрмИнфо. С 27 августа по 2 сентября в Армении с 06.00 до 09.00 будет отключаться трансляция цифровых телеканалов. Об этом сообщает Министерство транспорта, связи и информационных технологий РА.

Согласно источнику, в указанной период времени предстоит провести работы в ЗАО "Телевизионная и радиовещательная сеть Армении" по

замене на высоте 308 метров защитного атикоррозийного слоя и проведения покрасочных работ. За тот же период времени будут

отключены технические средства ОАО "Радио Ван" и ОАО "Радио Альфа".