Среда, 22 Августа 2018 17:16

АрмИнфо. Генерал Манвел Григорян находится в медицинском центре "Армения".

Как сообщил адвокат Григоряна Араик Алвандян, генерал находится в больнице для прохождения судебно-медицинской экспертизы. Адвокат также заметил, что Григоряна сегодня утром доставили в больницу, но пока неизвестно, сколько времени он там пробудет.

Отметим, что 16 июня депутат парламента Армении от РПА, генерал Манвел Григорян был задержан Службой национальной безопасности Армении. При обысках оперативники СНБ обнаружили и изъяли большое количество оружия и боеприпасов. Помимо этого в особняке и на даче генерала был обнаружен большой арсенал незарегистрированного оружия, вплоть до минометов, пайки для солдат, собранных школьниками. 19-го июня суд первой инстанции Еревана принял решение о применении в отношении Григоряна меры пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца. Однако 17-го августа адвокат Григоряна заявил, что арест его подопечного был продлен еще на 2 месяца.