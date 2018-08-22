Среда, 22 Августа 2018 17:00

АрмИнфо. Недоумение ажиотажем, сложившимся вокруг открывшейся в Ереване армяно-китайской школы, выразил министр образования и науки РА Араик Арутюнян.

В беседе с журналистами 22 августа министр подчеркнул, что кроме углубленного изучения китайского языка школа ничем не будет отличаться от других учебных заведений. "Для меня непонятен ажиотаж вокруг этой школы. У нас есть много других школ, где обучают китайскому языку. Я призываю родителей обращаться в другие школы. Если не ошибаюсь, у нас есть 6 школ с углубленным обучением китайского языка", - отметил Араик Арутюнян.

Напомним, что сегодня состоялась церемония открытия армяно-китайской школы. Правительство Армении еще в 2016 году приняло решение о строительстве школы с углубленным изучением китайского языка на базе одной из ереванских старших школ. Китайская сторона в рамках подписанного соглашения взяла на себя все обязательства по проектированию и строительству школы на площади в 15 тысяч кв.м. За армянской стороной закреплялось право контроля работы. Проект, общая стоимость которого оценивался в $15 млн, полностью финансировался КНР. Здесь будут учиться 405 школьников с 5 по 12 классы. Китайский язык будет углубленно изучаться в качестве основного иностранного языка, а все остальные предметы будут преподаваться на армянском языке.