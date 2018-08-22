Среда, 22 Августа 2018 16:35

АрмИнфо.Открытие в Ереване армяно-китайской школы должно символизировать начало новой страницы в отношениях между Арменией и Китаем. Об этом 22 августа на церемонии открытия школы заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, помимо гуманитарного подтекста, глубокое изучение китайского языка в Армении является и экономической необходимостью, потому что год от года увеличивается число китайских туристов в Армении. Интерес к республике начал проявляться и со стороны китайских бизнесменов. "По нашим улицам ездят автобусы с китайскими флагами, на помощь нуждающимся в медицинской помощи людям спешат машины скорой помощи из Китая, и армянский народ очень ценит эту поддержку", - отметил премьер-министр РА. Он также подчеркнул, что знание китайского языка позволит открыть новые возможности в изучении огромного человеческого наследия и свяжет культуру двух государств и народов.

В свою очередь, посол Китая в Армении Тянь Эрлун подчеркнул, что открытие школы является памятным событием для двух стран и большой

шаг в развитии двусторонних отношений. Отвечая на вопрос АрмИнфо, дипломат подчеркнул, что в настоящее время идет активное обсуждение инвестиционного сотрудничества между Арменией и Китаем. Со временем, продолжил посол, китайские компании откроют свои предприятия в Армении, и тогда понадобятся специалисты со знанием китайского языка. Напомним, что правительство Армении еще в 2016 году приняло решение о строительстве школы с углубленным изучением китайского языка на базе одной из ереванских старших школ. Китайская сторона в рамках подписанного соглашения взяла на себя все обязательства по проектированию и строительству школы на площади в 15 тысяч кв.м. За армянской стороной закреплялось право контроля работы. Проект, общая стоимость которого оценивался в $15 млн, полностью финансировался КНР. Здесь будут учиться 405 школьников с 5 по 12 классы. Китайский язык будет углубленно изучаться в качестве основного иностранного языка, а все остальные предметы будут преподаваться на армянском языке.