Среда, 22 Августа 2018 16:10

АрмИнфо. К любой критике необходимо подходить конструктивно, поскольку есть возможность найти ошибки и исправить их. Об этом 22 августа журналистам заявил премьер-министр РА Никол Пашинян. "Я не принимаю нападки на кого-либо из-за критики", - заявил глава правительства, напомнив, что большую часть своей жизни сам был журналистом. "Мы должны все принять новую ситуацию и действовать по-новому", - сказал он, задав, в свою очередь, вопрос представителям масс-медиа: "Было ли когда-либо в истории Армении информационное поле более свободно, чем сегодня?".

Пашинян в очередной раз заметил, что не вмешивается в дела судебной власти. Однако на замечание о том, что высказывание "возьмитесь за

ум", озвученное им на митинге в Ереване и адресованное судьям, некоторые круги восприняли как угрозу, Пашинян заявил, что получает многочисленные жалобы о несправедливом ведении судьями судебных процессов. "Я еще 2 месяца назад сказал, что мы приветствуем тех судей, которые будут работать в рамках закона, и будут ответственны за свои решения. Но вместе с тем я говорил, что туго придется тем судьям, которые под посторонним воздействием, за взятки вновь попытаются повести судебную систему в неверном направлении", - заявил Пашинян.