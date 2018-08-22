Среда, 22 Августа 2018 16:09

АрмИнфо. В Армении никто не подвергается давлениям. Об этом 22 августа в беседе с журналистами заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, комментируя заявление председателя Национального Собрания РА Ара Баблояна, выразившего опасения развитием событий в стране.

Как отметил глава правительства, он намерен провести встречу со спикером для обсуждений складывающейся ситуацией. "Важно, чтобы ни у кого не было тревог и опасений, ни один шаг, ни одно намерение нельзя ставить выше Конституции. Для нас важно, чтобы все граждане страны, в том числе, и депутаты, правильно воспринимали содержание нашей политической деятельности", - заявил Никол Пашинян.

На вопрос, есть ли возможность такого варианта голосования в парламенте, при котором второй президент Роберт Кочарян станет главой

правительства, Пашинян ответил, что такого варианта не видит. "Помните, на встрече с Сержем Саргсяном я ему сказал, что он неправильно оценивает ситуацию. Думаю, Республиканская партия продолжает неверно оценивать ситуацию. Нет необходимости предпринимать что-либо, просто нужно пообщаться с людьми, представить ситуацию, помочь, чтоб они стали оценивать ситуацию реальнее. Нет никакой необходимости предпринимать что-то дополнительно", - сказал премьер-министр РА.

Напомним, что ранее спикер Национального собрания Армении Ара Баблоян выступил с заявлением в связи с внутриполитической ситуацией, сложившейся в стране. По его мнению, естественная общественно-политическая жизнь в стране, конституционно- правовые отношения и общественная солидарность органов государственной власти находятся под угрозой. При этом спикер НС видит опасные тенденции по углублению нетерпимости в попытках разделить общество на два лагеря - революционеров и контрреволюционеров. " Эта озабоченность еще больше усилилась после следующего заявления премьера: "Я советую всем подумать, прежде чем что-то сказать, а потом еще заявляют, что мы ограничиваем их право на свободу слова. Вы еще должны научиться думать, прежде чем что-то говорить, чтобы потом думать о вашей свободе слова". Должен признаться, что подобная формулировка Пашиняна была неожиданностью для меня, поскольку является прямым попирательством инакомыслия. Параллельно с этим, угрожая судьям и диссидентам Службой национальной безопасности, Пашинян не только оказывает давление на судебную власть, но и на любого человека в стране, имеющего иное мнение", - считает Баблоян