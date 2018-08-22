Среда, 22 Августа 2018 16:03

АрмИнфо. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Армении ожидаются новые структурные изменения, направленные на их приведение в соответствие с Конституцией. Об этом 22 июля на пресс-конференции, подводя итоги 100- дневной работы, заявил министр МЧС Армении Грачья Ростомян.

Ростомян заявил, что в Спасательной службе были осуществлены структурные изменения, объединены подразделения. Тем не менее, в результате оптимизации уволенных с работы не было.

Министр также заявил, что в 2019 году Япония намерена передать Армении еще 40 пожарно-спасательных машин. Это не первая партия техники, которую Япония передаст РА. В 2016 году в рамках грантовой программы правительство Японии предоставило МЧС Армении 6 новых машин марки "Мицубиси". Данные машины были изготовлены по спецзаказу и внутри отделаны водонепроницаемым и термостойким материалом. Данные машины предназначены для работы в зонах бедствия как пункты управления.

Напомним, что в 2010 году Япония передала Министерству чрезвычайных ситуаций Армении 28 пожарно-спасательных машин.