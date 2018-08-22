Среда, 22 Августа 2018 15:59

АрмИнфо. На территории Армении в вечерние часы 22-го августа в северных регионах ожидается кратковременный дождь с грозой, в некоторых регионах страны возможен град.

Как сообщает пресс-служба МЧС Армении, с 23-24 августа в областях Лори и Тавуш ожидается дождь, а в отдельных регионах страны - туман.

С 25-27 августа ожидается ясная погода без осадков. Юго-западный ветер с порывами достигнет до 5-10 метров в секунду, во время грозы в северных регионах ожидается усиление ветра до 18-23 метров в секунду. С 25-26 августа температура воздуха повысится на 3-4 градуса В Ереване с 23-27 августа ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха в дневные часы составит от +33до +35 градусов выше нуля.