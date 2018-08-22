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 Среда, 22 Августа 2018 14:57
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Пашинян: Институт временного переходного правосудия является одним из международных признанных инструментов решения возникающих проблем

Пашинян: Институт временного переходного правосудия является одним из международных признанных инструментов решения возникающих проблем

АрмИнфо. Институт временного переходного правосудия является одним из международных признанных инструментов решения возникающих проблем. Об этом 22 августа журналистам заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, когда на счетах некоторых бывших чиновников имеются несколько миллионов долларов, государство вправе потребовать

разъяснений о происхождении этих средств. Между тем, как отметил глава правительства, действующие в настоящее время правовое регулирование не позволяет проводить соответствующие расследования на предмет выявления источников этих обогащений. Премьер-министр подчеркнул, что намерения о внедрении данного института родились не сиюминутно, а стали итогом предварительных обсуждений.

Отметим, что накануне на пресс-конференции министр юстиции Армении Артак Зейналян также заявил, что переходное правосудие не будет противоречить Конституции страны. Более того, изучив международный опыт, Армения приложит все усилия, чтобы переходное правосудие в стране было самым лучшим. Министр отметил, что новое правительство страны не намерено создавать чрезвычайные суды,  более того, переходное правосудие никоим образом не будет противоречить Конституции страны, конвенциям и международным обязательствам Армении. Все будет исключительно в рамках закона. Не будут распущены суды, не появится и суда над судами, не будет нарушена Конституция. Зейналян подчеркнул, что переходное правосудие будет направлено исключительно на восстановление прав человека.

Так же отметим, что бывший министр юстиции Армении "республиканец" Давид Арутюнян распространил заявление, в котором заявил, что согласно Судебному кодексу, государственные и местные органы самоуправления, а также должностные лица обязаны воздерживаться от действий, которые могут представлять угрозу для независимости судов или судей.

Напомним, что 17-го августа премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на митинге, посвященном 100 дням правления нового правительства, заявил о необходимости создания в стране органов переходного правосудия.  В этой связи он отметил, что сегодня все громче звучат мнения о том, что значительная часть судейского корпуса обслуживала коррумпированную систему и была ее составной частью. "В этом смысле недоверие к судебной системе остается очень глубоким. Это, конечно, очень деликатная тема, и мы в любом случае не должны поддаваться соблазну вмешиваться в дела судебной системы. Но я хочу сказать, что с первого дня на посту премьера я говорил, что отказываюсь от порочной практики давать указания судебной власти, и я отказался от этого. Но с другой стороны, хочу подчеркнуть, что это не означает, что некоторые судьи должны продолжать получать указания от представителей предыдущих коррумпированных властей.  Хочу сказать и коррумпированным предыдущим властям, и получающим от них указания судьям - возьмитесь за ум и не вздумайте шутить с народом", - подчеркнул Пашинян.

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