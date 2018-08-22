Среда, 22 Августа 2018 14:36

АрмИнфо.Все мы осознаем, что нам необходимы досрочные выборы в Национальное Собрание, так как та фракция, которая не является большинством в парламенте страны, не отражает позицию народа. Об этом 22 августа на пресс-конференции заявил директор "Международного центра человеческого развития" Теван Погосян.

Эксперт отметил, что подобные реалии, вероятно, не устраивают некоторых депутатов парламента. Директор центра заметил, что, несмотря на это, представители РПА все же принимают участие в обсуждениях по Избирательному кодексу и сопутствующим правовым актам, но их все же явно не устраивает перспектива досрочных парламентских выборов. "Очевидно, что на данный момент в парламенте есть силы, которых не устраивает подобное развитие событийл. Именно поэтому премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что возможно, депутаты после отставки премьер-министра могут избрать нового премьера. Я считаю, что одним из способов решения данной проблемы являются переговоры между политическими силами, которые намерены участвовать в досрочных выборах", - отметил Погосян.

Эксперт заявил, что если все представители политических сил соберутся вместе и определятся со сроками досрочных выборов, то у депутатов Национального Собрания будет меньше возможностей сорвать их проведение. "Я думаю, что, таким образом, возникнет сдерживающий фактор, который не даст депутатом возможность обмануть ожидания народа. Думаю, сейчас как раз самое время начать данные обсуждения",

- отметил Погосян, который при этом он не стал выражать свою точку зрения относительно того, кого именно имел в виду Пашинян, говоря о том, что парламент может выбрать нового премьер-министра.

Коснулся Теван Погосян и недавнего заявления второго президента Армении Роберта Кочаряна о своем намерении вернуться в политику.

"Если Роберт Кочарян хочет вернуться в политику, пусть возвращается. Думаю, в данном вопросе главным является то, как именно оценит общество его возвращение. Если именно народ Армении будет оценивать деятельность тех или иных политических деятелей, и последнее слово будет за народом, то пускай Кочарян возвращается в политику", - заключил эксперт.

Отметим , что согласно нормам закона, досрочные выборы могут состояться в том случае, если премьер-министр подаст в отставку, после чего парламент страны дважды не изберет нового премьера. 17-го августа на митинге, посвященном 100 дням пребывания во власти нового правительства, премьер-министр Армении заявил, что возможно, некоторые депутаты питают надежду на то, что после того, как Пашинян подаст в отставку, они смогут избрать нового премьера (при этом Пашинян не стал пояснять, кого именно он имеет виду). Премьер заметил, что у него есть определенные мысли, относительно того, как избежать подобной ситуации. "Мы хотим ввести Конституционные изменения, которые приведут к тому, что досрочные выборы могут состояться не только в случае отставки премьера, но и сам парламент может принять решение о своем роспуске. Думаю, эти изменяя должно принять Национальное Собрание. Но замечу, только в том случае, если вы этого захотите, то мы организуем продвижение данных изменений в Парламенте. Ведь самым главным для нас является выразить волю народа Армении", - заключил премьер. Напомним, что в своем интервью телеканалу "Еркир Медиа" второй президент Армении Роберт Кочарян заявил, что так как он обеспокоен внешней политикой страны, он намерен вернуться в политику.