Среда, 22 Августа 2018 14:36

АрмИнфо.В Секретариате ОДКБ проведены консультации представителей заинтересованных министерств и ведомств государств - членов ОДКБ по согласованию пакета документов о правовом оформлении статусов Наблюдателя при ОДКБ и Партнера ОДКБ.

Как сообщает пресс-служба Организации, по итогам рассмотрения проектов соответствующих документов принято решение считать их согласованными и представить на рассмотрение Постоянного совета ОДКБ с целью принятия решения об их внесении на рассмотрение предстоящих совместного заседания СМИД, СМО, КССБ ОДКБ и сессии СКБ ОДКБ.

Ранее, в Азербайджане заговорили о возможности вступления в ОДКБ