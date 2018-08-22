Среда, 22 Августа 2018 14:35

АрмИнфо.В рамках уголовного дела, расследуемого в Специальной следственной службе (ССС) Армении, брату бывшего начальника Полиции Армении Карену Гаспаряну предъявлено обвинение по части 1-й статьи 137- й УК РА (<Угроза убийством, причинением тяжкого вреда здоровью или уничтожением имущества>).

Как сообщает пресс-служба ССС, согласно выдвинутому обвинению, 8 июля 2018 года между Кареном Гаспаряном и жителем Котайкской области Аветиком Саргсяном произошел спор из-за того, что дочь Саргсяна в день праздника Вардавар облила водой машину Гаспаряна.

Под предлогом выяснения обстоятельств инцидента и примирения Гаспарян в тот же день позвал Саргсяна на свою дачу, расположенную в селе Котайк, где в присутствии сына, его друзей и других лиц потребовал у Саргсяна на коленях просить прощения за ругань в его адрес. Последний, однако, отказался выполнить это требование. С целью отомстить Саргсяну, Гаспарян пригрозил убить его из оружия, находящегося в его машине. В результате Саргсян уступил требованию Гаспаряна и, опустившись на колени, попросил у него прощения.

В отношении Карена Гаспаряна в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде. Предварительное следствие продолжается.

Напомним, что 9 июля в сети появилась информация о том, что брат Владимира Гаспаряна Карен Гаспарян, его супруга и дочь запугали 13-летнюю девочку, жительницу Котайка, за то, что та попыталась в день праздника Варадавар облить машину Гаспарянов. Согласно информации, Гапарян остановил машину, подошел к девочке, схватил ее за волосы и попытался опустить ее голову в находившуюся поблизости канаву. Подоспевший на помощь девочке отец был увезен Гаспарянами в неизвестном направлении, избит с применением электрошокера. Его также унизили, заставив коленопреклоненно просить прощения у Гаспарянов. "И после этого, после того как я встал на колени, меня снова ударили. Запугивая, что уничтожат семью, взорвут дом, если пойду на какой-нибудь шаг: Меня бил сын Карена Гаспаряна, а угрожал мне сам Карен Гаспарян", - рассказал Саргсян, после инцидента оказавшийся в больнице с сотрясением мозга.

Уже 10 июля начальник Полиции Валерий Осипян сообщил, что в отношении племянника экс-главы Полиции Армении Владимира Гаспаряна, сотрудника столичного Управления криминального розыска, проводится служебное расследование. Далее дело были временно приостановлено в связи с передачей материалов дела в производство ССС. Тем не менее, как заверил Осипян, сегодня в Армении совершенно иная ситуация, и родство с чиновниками и экс-чиновниками не освобождает никого от ответственности, если они совершили преступление.