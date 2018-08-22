Среда, 22 Августа 2018 14:21

АрмИнфо.Проведение в Армении конституционных реформ не должно стать самоцелью. Об этом 22 августа после посещения открывшейся в Ереване армяно-китайской школы заявил журналистам премьер-министр РА Никол Пашинян.

Кроме того, по его словам, данная инициатива, предложенная им на митинге 17 августа, является всего лишь одним из вариантов для решения возникших проблем. "Будут обсуждения, встречи, по итогам которых и будет принято окончательное решение", - отметил Никол Пашинян, подчеркнув также необходимость усиления института референдумов. "При помощи этих референдумов народ сможет высказывать свою точку зрения по многим вопросам", - отметил премьер-министр, добавив, что победа народа бесповоротна. Очевидно, продолжил он, что в стране больше не будет коррупции, атмосферы безнаказаннности.

Напомним, что 17 августа на митинге на площади Республики, посвященного обобщению 100 дней правления нового правительства, премьер объявил об инициативе по конституционным реформам, согласно которым парламент сможет принимать решение о своем роспуске. Пашинян отмечал тогда, что на данный момент, конституционные возможности следующие: он должен подать в отставку с поста премьер-министра, и парламент дважды подряд не изберет нового премьера, будут объявлены парламентские выборы. "Теперь они думают, пускай подаст в отставку. Потом быстро и скрытно изберем нового премьер-министра, не буду говорить кого. Но поскольку они не понимают, что происходит в Армении, мы инициируем конституционные поправки, суть которых будет в следующем: чтобы досрочные парламентские выборы могли пройти не только в случае отставки премьер-министра, но и парламент сам мог принять решение о самороспуске", - пояснил глава Правительства. Пашинян также считал важным решение проблемы повышения эффективности государственной системы управления.