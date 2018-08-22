Среда, 22 Августа 2018 13:39

АрмИнфо.На сегодняшний день многие эксперты высказались насчет переходного правосудия, однако, единой точки зрения по данному вопросу пока нет. Об этом 22 августа на пресс-конференции заявил директор "Международного центра человеческого развития" Теван Погосян.

Он отметил, что модели переходного правосудия различны и, в первую очередь, зависят от специфики той или иной страны. Кроме того, переходное правосудие не должно противоречить Конституции и международным обязательствам, которые имеет данная страна.. "В Испании применяли одну тактику, а в Канаде другую. Американская модель в Армении не будет работать, так, как в США, то же самое касается и европейской модели. В каждой стране своя Конституция, и свои международные обязательства, кроме того, везде разные политические реалии, поэтому правильную модель можно будет подобрать только основываясь на этих данных. Изучая международный опыт, но исходя из специфики нашего государства, мы должны создать свою модель переходного правосудия, которая будет актуальна именно в нашей стране и будет соответствовать тем задачам и вызовам, которые стоят перед Арменией", - заявил эксперт.

Директор "Международного центра человеческого развития" также заметил, что понять, что именно нам нужно и на какой основе следует строить переходное правосудие можно только путем перегаров. "Необходимо, чтобы эксперты из различных областей - юриспруденции, политики и др. сфер провели переговоры и решили, на какие задачи в первую очередь следует обратить внимание и что является для нас первоочередным. Только таким образом у нас получится создать такое переходное правосудие, которое будет в интересах Армении и ее народа", - заключил Погосян.

Отметим, что вчера на пресс-конференции министр юстиции Армении Артак Зейналян заявил, что переходное правосудие не будет противоречить Конституции страны. Более того, изучив международный опыт, Армения приложит все усилия, чтобы переходное правосудие в стране было самым лучшим. Министр отметил, что новое правительство страны не намерено создавать чрезвычайные суды, более того, переходное правосудие никоим образом не будет противоречить Конституции страны, конвенциям и международным обязательствам Армении. Все будет исключительно в рамках закона. Не будут распущены суды, не появится и суд над судами, не будет на йоту нарушена Конституция. Зейналян подчеркнул, что переходное правосудие будет направлено исключительно на восстановление прав человека.

Отметим, что бывший министр юстиции Армении "республиканец" Давид Арутюнян распространил заявление, в котором заявил, что согласно Судебному кодексу, государственные и местные органы самоуправления, а также должностные лица обязаны воздерживаться от действий, которые могут представлять угрозу для независимости судов или судей.

Напомним, что 17-го августа премьер-министр Армении Никол Пашинян выступая на митинге, посвященном 100 дням правления нового правительства Армении, заявил о необходимости создания в стране органов переходного правосудия. В этой связи он отметил, что сегодня все громче звучат мнения о том, что значительная часть судейского корпуса обслуживала коррумпированную систему и была ее составной частью. "В этом смысле недоверие к судебной системе остается очень глубоким. Это, конечно, очень деликатная тема, и мы в любом случае не должны поддаваться соблазну вмешиваться в дела судебной системы. Но я хочу сказать, что с первого дня на посту премьера я говорил, что отказываюсь от порочной практики давать указания судебной власти, и я отказался от этого. Но с другой стороны, хочу подчеркнуть, что это не означает, что некоторые судьи должны продолжать получать указания от представителей предыдущих коррумпированных властей. Хочу сказать и коррумпированным предыдущим властям, и получающим от них указания судьям - возьмитесь за ум и не вздумайте шутить с народом", - подчеркнул Пашинян.

По его словам, органы переходного правосудия могут быть нужны потому, что в законодательстве Армении есть множество проблем. Он пояснил, что закон "О незаконном обогащении" вступил в силу с 1 июля 2017 года, и формально процесс возвращения награбленного до этой даты может оказаться проблематичным.