Среда, 22 Августа 2018 13:37

АрмИнфо.Арцах может вернуться за стол переговоров, однако, для этого Армения должна отстаивать свою позицию. Об этом 22 августа на пресс-конференции заявил директор "Международного центра человеческого развития" Теван Погосян.

По его словам, ни один из президентов Армении не отдавал освобожденные территории и в ближайшем будущем такого не предвидится. "От этих территорий зависит безопасность Арцаха, которая напрямую связана с безопасностью Армении. Кроме того, данные территории не являются частью Армении, они часть Карабаха. И распоряжаться ими могут только народ и правительство НКР", - подчеркнул эксперт, отметив, что недавно посещал Арцах и может с уверенностью отметить, что там никто не намерен сдавать какие-либо территории.

В этом контексте, Погосян отметил, что возвращения Арцаха за стол переговоров очень важно. "Только правительство Арцаха может представлять свои интересы за столом переговоров. Я считаю, что очень важно вернуть карабахскую сторону за стол переговоров. И хочу заверить вас, если мы будем последовательно продвигать свою точку зрения в данном вопросе, и постоянно работать в этом направлении у нас все получится. Ведь с помощью дипломатии можно достичь многого",

- подчеркнул эксперт.

При этом, Погосян также отметил, что для того, чтобы переговоры по арцахскому вопросу продолжались, необходимо создать "переговорную атмосферу". "После апрельской войны отношения между странами

накалились и вести переговоры в такой ситуации крайне затруднительно. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ сейчас работают в данном направлении, и я уверен, что в скором времени переговорный процесс по данному вопросу продолжится. Но переговоры будут неполноценными до тех пор, пока представители Карабаха не вернутся за стол переговоров", - заключил Погосян.

Отметим, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не раз заявлял о том, что переговоры по карабахскому вопросу без участия Арцахской стороны являются неполноценными. Премьер отмечал, что если международное сообщество и Азербайджан хотят решить карабахский вопрос, нелогично обсуждать его в том формате, в котором невозможно

решить. Пашинян заявлял, что нельзя путем переговоров решить вопрос, в котором не участвует одна из сторон конфликта.

В свою очередь, второй президент Армении Роберт Кочарян в своем недавнем интервью телеканалу "Еркир Медиа" отмечал, что новое правительство должно взять на себя все бремя ответственности за переговорный процесс по Нагорному Карабаху. Второй президент Армении заявлял, что если нет переговоров, то война становится единственным средством решения вопроса. Кочарян подчеркивал, что одна из первоочередных задач оппозиции - подсказывать властям пути решения проблем. Он отмечал, что готов говорить с Пашиняном по карабахской проблематике и взять на себя эту ответственность.