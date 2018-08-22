Среда, 22 Августа 2018 13:25

АрмИнфо. Председатель аналитического Центра глобализации и регионального сотрудничества Степан Григорян считает, что армянское общество разделилось на два полюса по вопросу армяно-российских отношений.

"Первый полюс - это правительство и около 80-90% нашего общества, которые говорят о необходимости продолжения взаимодействия с Россией,

но уже на условиях равноправных партнеров . И второй - это депутаты Национального Собрания, в большинстве своем республиканцы, которые кричат, что на дворе 37-ой год. Эта вторая сторона, которая незначительна по своей численности, и которая сегодня говорит России

- "ваши слуги здесь находятся под давлением", и просят содействия. Вы удивитесь, почему я выделяю эту незначительную массу, но это обусловлено тем экономическим и человеческим ресурсом, которым обладает этот второй полюс", - отметил политолог в ходе пресс-конференции в Ереване 22 августа.

При этом он заметил, что Лавров и Путин по международным масштабам серьезные политические акторы, и этого нельзя не учитывать. По словам Григоряна, и Лавров, и Путин уважают армян, но они на протяжении 20 лет видели такой вид армян - политиков, которые прогибаются и пресмыкаются, а сейчас пришли иные армяне, молодые и требующие иного отношения. "России понадобится время, чтобы свыкнуться с этой реальностью, так сказать переварить ситуацию", - считает эксперт.

В то же время, Григорян убежден, что Армения должна разъяснить России свою региональную значимость. По его словам, теоретически, если сегодня не станет Армении и Арцаха, резко укрепятся позиции азербайджано-турецкого тандема, и Россия фактически будет выдавлена из региона, что не в интересах Москвы. "И это всё нужно довести до Москвы, разъяснить ту роль, которую играет сегодня Армения в регионе. Мы сегодня обладаем инструментами, которые повышают роль Армении в регионе", - заключил политолог.