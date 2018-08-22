Среда, 22 Августа 2018 13:24

АрмИнфо. Директор исследовательского центра "Modus Vivendi", общественный деятель Ара Папян убежден, что отношения между Россией и Арменией входят в естественное русло.

Эксперт не согласен с утверждением, что отношения между двумя странами переживают не лучшие времена. "Мы на протяжении многих лет находились в неравных отношениях, сегодня это упущение восполняется, и наше взаимодействие с Россией входит в естественное русло. Тут все всполошились в связи с обыском в дочерней компании РЖД - ЮКЖД. Но, я считаю вполне нормальным проведение проверок в компании резидента, осуществляющего деятельность в нашей стране. Тем более, что мы прекрасно знаем, что эта компания на протяжении многих лет грабила и разворовывала нашу страну. Считаю вполне правильно требовать ее работы в рамках закона, и неважно кому принадлежит это компания - армянской стороне, российской или какой-то другой стране", - отметил Папян в ходе пресс-конференции в Ереване 22 августа.

Вместе с тем, он выразил убеждение, что между руководством Армении и России есть понимание по вопросу дальнейшего выстраивания отношений. Папян считает ошибочным мнение относительно того, что отношения России к Армении зависят от поведения армянской стороны. "Это совершенно не так. Если России вдруг нужна будет война, она будет, вне зависимости от того, какие у нас на этом этапе отношения. Если есть какие-то опасения по вопросу вокруг Карабаха, то напомню, что в 2016 году, когда произошла эскалация, армяно-российские отношения были на хорошем уровне. Считаю, что Россия в карабахском вопросе заинтересована в том, чтобы конфликт продолжал тлеть, поскольку она продолжит продавать оружие конфликтующим сторонам, и будет обладать инструментом давления и на Ереван, и на Баку", - заверил эксперт.

Он также выразил убеждение, что с геополитической точки зрения роль Армении в регионе возрастает. По словам Папяна, на фоне улучшения российско-турецких отношений, роста напряженности вокруг Ирана и Турции, а также повышения уязвимости региона, Армения должна продолжить выстраивать равноправные отношения с Россией, и развивать взаимодействие по всем возможным направлениям, хотя и в этом вопросе от армянской стороны мало что зависит.