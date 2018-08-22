Среда, 22 Августа 2018 12:52

АрмИнфо. Сегодня открываются новые возможности для укрепления отношений между Арменией и Ираном. Такое мнение в ходе пресс-конференции в Ереване выразил председатель аналитического Центра глобализации и регионального сотрудничества Степан Григорян, отвечая на вопрос АрмИнфо, не применят ли США санкции в отношении Армении, если последняя станет транзитной страной для экспорта электроэнергии из Ирана в Россию.

По словам армянского политолога, реализация проекта экспорта электроэнергии станет еще одним шагов в направлении укрепления суверенитета Армении. Григорян напомнил, что в свое время армянские власти отдали российской стороне газопровод с Ираном, хотя все прекрасно знали, что по нему можно лишь поставляться газ в Армению для производства электроэнергиина Ереванской ТЭС и ее возвращения в ИРИ. Эксперт считает, что осуществление проекта с Ираном позволит укрепить пошатанный армянский суверенитет. "Да, сегодня существует напряженность между США и Ираном. Но, хотел бы заметить, что на фоне блокады Армении, Соединенные Штаты всегда с пониманием относились к армяно-иранскому взаимодействию. Думаю, что всё зависит от масштабов нашего взаимодействия. На некоторые вопросы США готовы смотреть сквозь пальцы", - отметил Григорян.

Вместе с тем он призвал не забывать и о позиции Евросоюза по вопросу восстановления санкций в отношении ИРА. Политолог напомнил, что ЕС заявил о намеренении продолжить взаимодействие в том же духе. "А это значит, что у армянской стороны здесь есть место для маневров", - резюмировал Григорян.

В свою очередь, директор исследовательского центра "Modus Vivendi", общественный деятель Ара Папян напомнил, что когда строился

армяно-иранский газопровод, Иран также находился под санкциями. Эксперт выразил убеждение, что США по каждому отдельному вопросу принимают решения, отталкиваясь от обстоятельств и собственных интересов. "Не думаю, что здесь стоит ожидать серьезных проблем, хотя США и внимательно следят за ситуацией. Здесь нужно отталкиваться от заявления посла США в нашей стране, который посоветовал армянскому бизнесу консультироваться с посольством при налаживании взаимодействия с иранской стороной. Если руководствоваться этим принципом, думаю, что проблем не будет", - заключил Папян.

Ранее, министр энергетики Ирана Реза Ардаканиан заявил, что ИРИ ведёт переговоры с Арменией и Азербайджаном по вопросу экспорта электроэнергии в Россию. "Мы серьезно следим за планом присоединения Ирана к электрическим сетям Европы", сказал Ардаканиан в интервью ИРНА, добавив, что присоединение к электрическим сетям Европы через северных соседей Ирана - один из сценариев.