Среда, 22 Августа 2018 12:45

АрмИнфо.Президент РК Нурсултан Назарбаев обозначил ряд приоритетов внешней политики Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава государства подчеркнул, что внешняя политика РК направлена на укрепление мира и стабильности, и Казахстан становится активным участником многосторонних связей.

«На сегодня установлены доверительные отношения с Германией, которые достигли стратегического уровня. Этому способствовал первый официальный визит федерального президента Франко-Вальтера Штайнмайера в июле 2017 года и его участие в выставке EXPO-2017. Мы намерены продолжать наши комплексные работы с германскими коллегами для внедрения в Казахстане элементов четвертой промышленной революции и привлечение передовых технологии и инвестиций», - сказал Нурсултан Назарбаев на церемонии принятия верительных грамот от послов зарубежных государств в Акорде.

Президент отметил роль немецкой диаспоры Казахстана в установлении двусторонних дружеских связей.

Нурсултан Назарбаев также отметил достижения в развитии двусторонних связей и с Украиной. «В прошлом году торговый оборот между двумя странами вырос на 19%. Количество предприятий, работающих с участием Украины, в прошлом году достигло 660. Мы всецело поддерживаем осуществление совместных проектов», - добавил он.

Глава государства подчеркнул их важность в промышленности и сельском хозяйстве.

«Ливан также является перспективным партнером, поэтому стороны должны в целях укрепления торгово-экономических связей возродить работу совместной межправительственной комиссии и делового совета и принять дорожную карту. На сегодняшний день в Казахстане успешно функционирует ряд ливанских компаний. Мы высоко оцениваем позицию Бейрута, направленную на установления мира, стабильности безопасности на Ближнем Востоке. В этом году в качестве непостоянного члена ООН в рамках миссии временных сил ООН в Ливане мы приняли решение о направлении добровольного континента из 120 человек из РК», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстан также остановился на развитии сотрудничества с Пакистаном и Бразилией. «Укрепляется наш многосторонний диалог с Исламабадом. Я верю, что становление Пакистана полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества придаст новый импульс в его работе. В этом году Казахстан отмечает 25-летие установления дипломатических отношений с Бразилией. Бразилия занимает особое место в Латинской Америке. Вместе с тем мы продолжаем укреплять сотрудничество и составлять договоры. В 2016 году в сентябре в рамках форума Большой двадцатки я встретился с президентом Бразилии Мишел Темером. Во время встречи мы обсудили перспективы развития наших связей в сфере промышленности и сельского хозяйства, а также культурных и гуманитарных отношений», - проинформировал Нурсултан Назарбаев. Отметим, что сегодня Президент РК принял верительные грамоты от Чрезвычайных и Полномочных Послов в РК Республики Ливан - Жискар Ал-Хури, Украины - Ивана Кулебы, Федеративной Республики Бразилии - Марсия Доннер Абреу, Федеративной Республики Германии - Тило Клиннера, Исламской Республики Пакистан - Имтаза Ахмада Кази.