Среда, 22 Августа 2018 12:44

АрмИнфо.12 тысяч рабочих мест будет создано в Казахстане до конца года. Об этом сегодня на заседании Правительства сообщил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во втором полугодии текущего года планируется реализовать около 100 проектов на сумму порядка 1,1 трлн тенге с созданием более 12,2 тысяч рабочих мест», - проинформировал министр. Так, значимые проекты, планируемые в 2018 году, - это строительство завода по производству стальных сварных труб большого диаметра в Алматы, комплекс по производству колес для железнодорожного назначения ТОО «Проммашкомплект» в Павлодарской области, строительство завода по производству листового стекла в Кызылорде ТОО «Orda Glass Ltd».