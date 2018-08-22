Среда, 22 Августа 2018 12:14

АрмИнфо.Обвиняемый в насильственном свержении конституционного строя экс-президент Армении Роберт Кочарян становится медиамагнатом. Об этом пишут как армянские СМИ, так и <осведомленные> пользователи социальных сетей.

Так, согласно этим данным, Кочарян купил телекомпании <Арарат>, <Армньюз>, информационные сайты Blognews.am, News.am, Panorama.am.

<Однозначно, Кочаряну выгодно иметь средства массовой информации с большой аудиторией, через которые он попытается сформировать общественное мнение. Желание завладеть средствами массовой информации Кочарян изъявил тогда, когда был арестован по делу <1 марта>. То есть Кочарян, пытающийся представить себя <политзаключенным>, решил потратить свои миллиарды на дискредитацию властей>, - пишет по этому поводу газета <Айкакан жаманак>.

На днях сайт civilnet.am опубликовал данные регистра юридических лиц Армении, согласно которым с 10 августа 2018 года телекомпания <Арарат> перешла одному из близких Кочаряну бизнесменов. Речь идет он Армене Тавадяне. В прошлом владельцами телекомпании были депутат от Республиканской партии Армении Арман Саакян с 67 процентами акций и Александр Ароян с 33 процентами акций. С 10 августа владельцем 100 процентов акций стал Тавадян.

Что касается <Армньюз>, то, как сообщили газете в Национальной комиссии телевидения и радио (НКТР), в этой телекомпании акционеры не изменились. Собственником 100 процентов акций считается Армен Погосян. Генеральный продюсер телекомпании, однако, опроверг информацию о продаже телекомпании, заявив, что они готовятся к новому сезону.

С Робертом Кочаряном связывается также <Второй армянский телеканал> и сайт Yerevan.today. Акции телеканала с 2003 года принадлежат Наталье Мартиросян и Самвелу Майрапетяну - по 50 процентов каждому.

В НКТР сообщили, что исполнительным директором является Майрапетян. Майрапетян, активно занимающийся строительным бизнесом со времен Кочаряна, считается человеком из его ближайшего круга. Во времена его правления Майрапетян выигрывал тендеры на застройки в центре Еревана. В столице даже есть здания, которые известны под именем <здание Майрапетяна>.

Сайт Blognews.am входит в состав самого крупного медиахолдинга PanArmenian, принадлежащего Микаелу Минасяну - зятю экс-президента Армении Сержа Саргсяна. После предъявления Кочаряну обвинения, сайт вышел из состава холдинга, а вскоре после этого появились сведения о том, что он куплен Кочаряном. Согласно данным госрегистра, единоличным владельцем этого сайта является Карен Антинян.

Как пишет газета, сайт Panorama.am, прежде чем быть связанным с именем Кочаряна, принадлежал руководителю аппарата парламента Армении Ара Сагателяну. Согласно госрегистру, владельцем этого сайта по-прежнему остаются Ара Сагателян и Марина Манукян. Председатель совета клуба журналистов <Аспарез> Левон Барсегян в беседе с <Айкакан жаманак> отметил, что <методы борьбы Кочарян и его команды устарели, потому что и без средств информации слова очень быстро достигают своей цели>.