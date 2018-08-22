Среда, 22 Августа 2018 11:33

АрмИнфо. В очередном дорожно-транспортном происшествии в Грузии вновь пострадали граждане Армении.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС Армении, ДТП произошло в ночь с 21 на 22 августа.

22-го августа в 04:26 из департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии в службу "911" поступил сигнал о том, что около 03:12 близ

магазина "Карпури" на улице Агмашенебели в городе Тбилиси произошло ДТП - столкнулись автомобили марок Mercedes (водитель А.О.) и "ВАЗ 2106", в результате чего пострадали граждане Армении. Пассажиры автомобиля "ВАЗ 2106" С.Г. и Э.Б. были госпитализированы в медицинские центры "Вивамед" и "Святой Михаил", а пассажиры Mercedes-а - А и А.Н, Д.Ш. и Т.П. на месте получили медицинскую помощь, отказавшись от госпитализации. Врачи оценивают состояние С.Г. как тяжелое.

Напомним, что крупная авария произошла в Грузии два дня назад, 20 августа, в результате которой пострадали 8 граждан Армении, в том числе, один ребенок.