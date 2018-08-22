Среда, 22 Августа 2018 11:31

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения), расширяя спектр дистанционных услуг, предлагает клиентам новые возможности: заказать обратный звонок из Банка, заказать справки или выписки по счету, в автоматическом режиме проверять баланс карточного счета.

Услуга “Заказать звонок”

Услуга заказа обратного звонка из Банка значительно повысит удобство коммуникации с Банком и предоставит возможность клиентам экономить ресурсы на звонок в Банк. Заказывать звонок у Банка возможно в удобное для клиента время в период 09:00-20:00 в рабочие дни и в 10:00-17:00 в субботу не только на территории Армении, но и из зарубежных стран.

Для заказа обратного звонка необходимо посетить сайт Банка www.vtb.am и заполнить короткую заявку, оставляя необходимые реквизиты для звонка (ФИО, номер телефона и удобное время для звонка). Услугой “Заказать звонок” клиенты могут воспользоваться также в случае, если не сумели дозвониться в Банк, оставив заявку на обратный звонок на сайте Банка, после чего оператор моментально перезванивает обратно.

Услуга “Заказать справку”

Отныне в Банке ВТБ (Армения) можно заказать справку и выписку по счету дистанционным способом. Заказать справку или выписку по счету можно через сайт Банка www.vtb.am, указав в запросе также удобное время и филиал для получения уже готовой справки (например, для представления в посольство и т.д.) или выписки.

Для заказа справки или выписки клиенту необходимо заполнить онлайн заявку на сайте Банка www.vtb.am в разделе “Заказать онлайн справку/выписку” и выполнить дальнейшие указания, которые займут лишь несколько секунд. После заказа справки клиент может посетить филиал в указанное в заявке время и моментально получить уже готовую справку/выписку.

Тариф данной услуги составляет 1000 драмов РА в дополнение к действующим в Банке тарифам за получение справки/выписки. Комиссия удерживается в момент обработки запроса с указанного со стороны клиента счета.

Проверка баланса карточного счета посредством звонка на номер 56 07 08

Все владельцы платежных карт Банка ВТБ (Армения) имеют возможность в любое время суток с любой точки мира проконтролировать свои карточные счета всего за пару секунд.

Для получения информации о реальном остатке карточного счета необходимо позвонить на номер Процессингового центра Банка ВТБ (Армения) +37410 560708 и, следуя голосовым указаниям, в тоновом режиме выбрать необходимое меню, после чего ввести 16-значный номер карты и банковский пароль.

Услуга голосового меню позволяет клиентам-держателям пластиковых карт Банка ВТБ (Армения) обеспечить оперативное, бесплатное и безопасное получение информации о состоянии карточного счета 24 часа в сутки без необходимости связи с оператором.