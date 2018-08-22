Среда, 22 Августа 2018 10:05

АрмИнфо.Посол Армении в Украине Андраник Манукян подал в отставку. Об этом он написал на своей страничке в Facebook.

"Друзья, до конца моего отпуска есть ещё несколько дней. Время, которое я провел в относительном спокойствии, укрепило меня в одном важном решении. Я решил оставить мою дипломатическую работу. Это решение назрело у меня давно, и, раскрою маленький секрет, за последние годы я несколько раз обращался в Ереван с просьбой меня отозвать.

В последний раз в мае этого года, но каждый раз получал отказ с просьбой продолжить свою деятельность в качестве посла Армении в Украине. И дело даже не в том, что я проработал на должности посла Армении в Украине два полных срока и перешёл уже все возможные дедлайны пребывания на этом ответственном посту. Дело в том, что сейчас в Армении качественно иная ситуация и я искренне считаю, что пришло время дать молодым дорогу для роста и реализации. Надеюсь, что на этот раз получу положительный ответ", - написал дипломат.

Отметим, что Манукян начал свою карьеру в начале 90-х будучи сперва директором а потом владельцем «Лада Армения», затем стал депутатом, потом главой налоговой службы, министром транспорта. Манукян, активно занимающийся бизнесом, чуть не лишился жизни от шальной пули при теракте в армянском парламенте в октябре 1999 года, его еле спасли. После выздоровления был отправлен в Украину послом, где так же, как отмечали армянские СМИ, имел значительные бизнес-интересы.