Вторник, 21 Августа 2018 19:59

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 21 августа провел встречу с семьями погибших в ходе апрельской войны 2016 года военнослужащих.

Как передает пресс-служба правительства РА, в ходе встречи глава армянского правительства выслушал понятые проблемы и озабоченности. <Для меня большая честь встретиться с вами. Я хочу поблагодарить вас от имени Республики Армения и армянского народа за героизм и

самопожертвование ваших детей. Верю, что их поведение, мужество, прежде всего, воспитывалось в семье", - сказал Никол Пашинян, добавив, что две недели назад принято решение о расширении перечня бенефицаров Фонда страхования военнослужащих, что даст возможность получить содействие и семьям погибших и получивших инвалидность после известных событий. Это означает, что семьи погибших в апрельской войне военнослужащих также получат государственное содействие. "Надеемся, что эта помощь каким-то образом облегчит ваши заботы. Это не чисто финансовый вопрос, это очень важный моральный вопрос, который демонстрирует, что и общественность, и государство стоят рядом с семьями погибших при защите Родины или получиших инвалидность военнослужащих", - отметил премьер-министр РА.

Отвечая на вопрос раскрытых преступлений в ходе апрельской войны, Никол Пашинян сказал, что и сегодня спрашивают о том, будут ли раскрыты все преступления, совершенные в тот период. "Уже имеются раскрытые преступления, и всем известен эпизод, который связан с коррупцией и напрямую касался апрельской войны. Речь идет о помощи, в том числе, и техника, которая не доходила до солдат. Думаю, что все знаете, что при расследовании этих дел никаких препятствий не будет. Но, в то же время, эти расследования не должны бросать тень на вооруженные силы страны, поскольку все мы знаем, и очевидно, что высоко самопожертвование офицеров и солдат", - отметил глава армянского правительства. Он выразил надежду, что возможности Фонда будут постоянно увеличиватья, а процесс поддержки будет продолжаться на протяжении многих последующих лет.

Никол Пашинян подчеркнул также, что для достижения мира все должны служить в армии, не уклоняться от службы, не брать взяток и незаконно не освобождать от службы в армии. "Если в Армении имеется военный комиссар, который берет деньги за освобождение от службы, он должен быть наказан самым суровым образом, он вообще не имеет права быть офицером вооруженных сил страны", - подчеркнул Никол Пашинян.

Родные и близкие погибших военнослужащих выразили премьер-министру благодарность за прием и возможность высказать свои проблемы. Они выразили убеждение, что в результате осуществленной бархатной революции и продолжающихся изменений появится возможность раскрытия всех преступлений, в том числе, в ходе апрельской войны.