Вторник, 21 Августа 2018 19:17

АрмИнфо. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу 21 августа посетил армянский павильон военно- технической выставки "Армия-2018". Об этом на своей страничке в Facebook написал пресс-секретарь МО РА Арцрун Ованнисян.

По его словам, продукцию армянских производителей главе оборонного ведомства России представил председатель Государственного комитета военной промышленности Армении Аветик Керопян.

Отметим, что сегодня Сергей Шойгу открыл форум "Армия-2018".

По словам Шойгу, на <Армии-2018> представлено 26 тысяч единиц военной продукции.

<Полторы тысячи предприятий, которые обеспечивают Вооруженные Силы самым современным оружием, представили свою продукции. 102 страны направили своих специалистов, свои делегации на нашу выставку, и вы сможете еще и еще раз убедиться в том, что наши двери открыты. Когда к нам приезжают друзья, мы готовы делиться всем тем, что у нас есть, всем тем, что мы сумели создать за это время>, - сказал Шойгу.

Министр подчеркнул, что большая часть техники, представленной на форуме, прошла проверку в боевых условиях в борьбе с международным терроризмом. <Мы постарались все для того, чтобы показать все, что сегодня сделано и создано нашей наукой, нашей промышленностью. Сделано для защиты рубежей нашей страны. Для обеспечения безопасности. Сделано за очень короткий срок. Срок, который был отведен решением нашего Верховного главнокомандующего при утверждении государственной программы вооружения на ближайшие 10 лет>, - сказал Шойгу.