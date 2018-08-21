Вторник, 21 Августа 2018 19:15

АрмИнфо. В рамках выставки "Армия-2018" и форума "Неделя национальной безопасности" министр обороны Армении Давид Тоноян 21 августа посетил и армянский павильон военно-теххнической выставки, на котором представлена лучшая продукция армянских производителей. Об этом сообщает пресс- служба Министерства обороны РА.

Согласно источнику, в рамках визита глава оборонного ведомства Армении провел встречу с заместителем генерального директора концерна "Алмаз-Антей" Вячеславом Дзиркалнем. В ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. Давид Тоноян отметил, что у армянской стороны сформировался хороший опыт сотрудничества с концерном, и сегодня есть заинтересованность по отдельным видам его продукции.