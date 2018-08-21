Вторник, 21 Августа 2018 19:10

АрмИнфо.Министр диаспоры Армении Мхитар Айрапетян на пресс-конференции, отвечая на вопрос АрмИнфо, сообщил, что не имеет информации о дальнейших экономических планах правительства по созданию стабильной и постоянно действующей программы репатриации. Об этом член правительства сам сообщил на пресс-конференции, на которой отчитывался по случаю своих зарубежных визитов. Он подчеркнул, что лично изучает опыт других стран по организации репатриации соотечественников, но пока ничего сказать не может.

И тем не менее, во время официального визита в США, как рассказал М.Айрапетян, он встретился с представителями диаспоры и обсудил ряд проблем. Одна из них - это проблема репатриации. Более 100 армянских семей из США, по словам министра, изъявили желание продать свое имущество и вернутся на родину. В США также обсуждались вопросы закрытия армянских школ в связи с их неконкурентоспособностью, некачественными учебниками и малочисленными учениками.

М.Айрапетян отчитался и о своем визите на Кипр, в ходе которого встречался с президентом страны Никосом Анастасиадисом. Там же состоялась встреча и с министром по вопросам иммиграции Египта Набилой Макрамом, предложившим присоединиться к трехстороннему сотрудничеству Кипр-Египет-Греция. В связи с этим первая четырехсторонняя встреча, по предложению А. Айрапетяна, пройдет в Армении в октябре. М.Айрапетян анонсировал свой бедущий официальный визит в Египет и рабочий визит в Ливан, которые состоятся в сентябре.