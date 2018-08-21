Вторник, 21 Августа 2018 19:06

АрмИнфо. Председатель Аграрно-крестьянского объединения Грач Береберян намерен подать в суд на Министра сельского хозяйства Армении Артура Хачатряна. Об этом эксперт заявил в ходе пресс-конференции 21 августа.

Причиной подобного намерения, по его словам, стало оскорбление в адрес Берберяна, озвученное министром в одном из отечественных СМИ. <На мое заявление о том, что <беспрецедентные показатели по экспорту абрикосов из Армении> не соответствуют действительности, не будучи со мной даже знакомым, министр назвал меня некультурным, человеком и не смыслящим ничего в сфере сельского хозяйства>, - сказал он.

В продолжение сказанному, Берберян в свою защиту привел заключения и других экспертов о несоответствии озвученных Минсельхозом <беспрецедентных> показателей по экспорту абрикосов. <В Армении, в общей сложности, площадь абрикосовых садов достигает 6.5 га, их урожайность в среднем составляет 70 тыс тонн. Из них 22 тыс. тонн покрывают внутренний спрос , 10% - портиться под деревьями, 15 тыс. тонн - принимают заготовительные предприятия. И что, в этих условиях можно говорить об экспорте в 44 тыс.тонны?>, - задался вопросом глава объединения. По его словам, заявление нанесло серьезный материальный ущерб работе возглавляемой им огранизации. В частности, по его словам, прекратились выплаты членских взносов, были разорваны договора. Общий урон оценивается в 117 млн драмов. <Мы обратились в комиссию по этике высокопоставленных лиц и в Минфин, после намерены подать дело в административный суд>, - заключил он.

Отметим, что ранее Минсельхоз сообщил о беспрецедентных объемах экспорта плодовоовощных культур , в частности абрикоса. Так, согласно официальному заявлению сельхозведомтсва, по состоянию на 11 июля 2018 г экспорт плодоовощных культур Армении продемонстрировал беспрецедентный годовой рост - на 78,5% до 101 492 тыс. тонн, в том числе экспорт абрикосов увеличился на 55% - до 44 131 тонны.