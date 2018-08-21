Вторник, 21 Августа 2018 18:14

АрмИнфо. Мера пресечения в отношении начальника охраны депутата Гагика Царукяна Эдуарда Бабаяна изменена.

Как сообщил адвокат Бабаяна Армен Мелконян, его подзащитного освободили из УИУ "Вардашен". Судья первой инстанции Мнацакан Мартиросян удовлетворил ходатайство защиты и освободил Бабаяна под залог в 20 млн драмов. По утверждению адвоката, сумму выплатил родственник Эдуарда Бабаяна.

Отметим, что Бабаяну, в частности, инкриминируется групповое жестокое избиение отца чемпиона мира по боксу среди юниоров Вячеслава Арутюнова и преднамеренное нанесение ему тяжелого увечья, угрожающего жизни.

Напомним, что инцидент, согласно следствию, произошел во время собрания в комплексе "Олимпаван", принадлежащего Царукяну. Вячеслав Арутюнов, в частности, выразил недовольство тем фактом, что Царукян не сдержал своего слова и не освободил от армии его сына, ставшего в 2012 года чемпионом по боксу среди юниоров. Это крайне не понравилось Царукяну, который, исходя из первоначальных показаний Арутюнова, зафиксированных Специальной следственной службой ударил его, а впоследствии к процессу присоединились охранники олигарха во главе с Бабаяном. В результате Арутюнов с тяжелыми увечьями попал в больницу.