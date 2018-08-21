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АрмИнфо.В Полиции Армении отчитались о проделанной работе за 100 дней нахождения на посту главы ведомства Валерия Осипяна.
Начальник штаба Полиции РА Армен Гукасян 21 августа на пресс-конференции, представляя отчет о проделанной работе, констатировал, что 100 дней небольшой срок для осуществления полноценных реформ, однако достаточный для очерчивания путей деятельности и создания соответствующей команды для претворения их в жизнь.
Гукасян подчеркнул, что полиция Армении за указанный период неуклонно выполняла поставленные перед ней задачи, особо держа в центре внимания деятельность по предупреждению и раскрытию преступлений, борьбу с коррупцией, повышению услуг, предоставляемых обществу. "С 10 мая по 20 августа текущего года в Армении по сравнению с тем же периодом прошлого года, число зарегистрированных преступлений выросло на 12,3%. Мы убеждены, что это обусловлено повышением доверия общества к полиции и отказа от порочной практики укрывательства и не регистрации преступлений. Граждане больше не избегают обращаться в полицию и их ожидания оправдываются. За отчетный период возбуждено уголовные дела по 13215 сообщениям о преступлениях, что на 9730 больше, чем за тот же период 2017 года, рост на 35.8%. Тяжкие и особо тяжкие преступления продолжают оставаться в центре нашего внимания. За прошедшие 100 дней раскрыто 1253 тяжких преступления, 133 - особо тяжких преступления, в том числе 42 - убийства и попытки убийства, 108 - попыток причинения вреда здоровью, 17 - изнасилований и попыток изнасилования, 206 случаев незаконного оборота оружия, 138 ДТП с летальным исходов, 111 случаев хулиганства, более 410 случаев незаконного оборота наркотиков, в том числе более 200 с целью сбыта",- проинформировал начальник штаба полиции РА.
При этом он добавил, что в подотчетный период было выявлено 746 преступлений коррупционного характера, что в два раза больше чем в аналогичный период прошлого года. " В отношении 4 так называемых воров в законе и криминальных авторитетов возбуждены уголовные дела. Работа в этом направлении продолжится", - заявил Гукасян.
Добавил, что серьезные изменения внесены в работу деятельности Дорожной полиции, порядка 150 тысячам граждан РА были прощены штрафы (около 13.7 млрд драм), пересмотрены некоторые правила движения.
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|Около 200 женщин – жительниц сопредельных с Амулсаром общин - направили открытое письмо в адрес Омбудсмена
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 21 августа
|Ара Баблоян глубоко обеспокоен ситуацией в Армении, и намерен провести встречи с руководством страны и зарубежными дипломатами
|В отношении двух солдат-срочников МО Армении возбуждено уголовное дело из-за отказа вернуться на место прохождения службы
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|Раффи Ованнисян на сей раз претендует на пост мэра Еревана
|Посол Ирана: Ведется поиск новых путей взаимодействия между Арменией и Ираном
|Министр: В ближайшее время вся партия карет скорой помощи, подаренных Китаем, прибудет в Армению
|Посол Казахстана и секретарь Совбеза Армении обсудили взаимодействие двух стран в ЕЭАС и ОДКБ
|Давид Тоноян отправился в Москву на "АРМИЯ-2018"
|Председатель НС Армении принял руководителя ереванского офиса Детского фонда ООН
|В Beeline стартовала акция по продаже смартфона Samsung Galaxy J2 Prime
|Брату водителя бывшего премьер-министра Овика Абраамяна предъявлено обвинение
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|Viva Cell-MTS установил в своих центрах продаж скидки на все модели смартфонов iPhone
|Глава партии "Наследие": РПА не является оппозиционной партией, это партия, лишившаяся власти
|ССС: В рамках дела 1-ого марта в особняке и офисе Роберта Кочаряна прошли обыски
|Раффи Ованисян: "Наследие" обсуждает три кандидатуры, которые могут возглавить список партии на выборах в мэрию Еревана
|Армяно-китайская школа откроет свои двери для школьников 22 августа
|Армен Ашотян: Документ, разработанный главой администрации премьер-министра, ограничивает свободу слова
|Посол России: В настоящее время в переговорном процессе по Карабаху наблюдается некоторое движение в сторону ознакомления сторон друг с другом
|Одна из 8-ми пострадавших в ДТП в Тбилиси граждан Армении скончалась
|Генпрокуратура Армении сегодня подаст кассационную жалобу на решение Апелляционного суда об освобождении Роберта Кочаряна из-под ареста
|Нового президента Федерации футбола Армении выберут 22 сентября
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