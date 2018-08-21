Вторник, 21 Августа 2018 17:12

АрмИнфо.В Полиции Армении отчитались о проделанной работе за 100 дней нахождения на посту главы ведомства Валерия Осипяна.

Начальник штаба Полиции РА Армен Гукасян 21 августа на пресс-конференции, представляя отчет о проделанной работе, констатировал, что 100 дней небольшой срок для осуществления полноценных реформ, однако достаточный для очерчивания путей деятельности и создания соответствующей команды для претворения их в жизнь.

Гукасян подчеркнул, что полиция Армении за указанный период неуклонно выполняла поставленные перед ней задачи, особо держа в центре внимания деятельность по предупреждению и раскрытию преступлений, борьбу с коррупцией, повышению услуг, предоставляемых обществу. "С 10 мая по 20 августа текущего года в Армении по сравнению с тем же периодом прошлого года, число зарегистрированных преступлений выросло на 12,3%. Мы убеждены, что это обусловлено повышением доверия общества к полиции и отказа от порочной практики укрывательства и не регистрации преступлений. Граждане больше не избегают обращаться в полицию и их ожидания оправдываются. За отчетный период возбуждено уголовные дела по 13215 сообщениям о преступлениях, что на 9730 больше, чем за тот же период 2017 года, рост на 35.8%. Тяжкие и особо тяжкие преступления продолжают оставаться в центре нашего внимания. За прошедшие 100 дней раскрыто 1253 тяжких преступления, 133 - особо тяжких преступления, в том числе 42 - убийства и попытки убийства, 108 - попыток причинения вреда здоровью, 17 - изнасилований и попыток изнасилования, 206 случаев незаконного оборота оружия, 138 ДТП с летальным исходов, 111 случаев хулиганства, более 410 случаев незаконного оборота наркотиков, в том числе более 200 с целью сбыта",- проинформировал начальник штаба полиции РА.

При этом он добавил, что в подотчетный период было выявлено 746 преступлений коррупционного характера, что в два раза больше чем в аналогичный период прошлого года. " В отношении 4 так называемых воров в законе и криминальных авторитетов возбуждены уголовные дела. Работа в этом направлении продолжится", - заявил Гукасян.

Добавил, что серьезные изменения внесены в работу деятельности Дорожной полиции, порядка 150 тысячам граждан РА были прощены штрафы (около 13.7 млрд драм), пересмотрены некоторые правила движения.