Вторник, 21 Августа 2018 17:11

АрмИнфо. Спустя 20 лет в Армении восстановлен конституционный порядок. Об этом 21 августа на встрече с журналистами заявил кандидат в мэры Еревана от Армянского общенационального движения Арарат Зурабян.

По словам Зурабяна, антидемократичная власть в Армении осталась в прошлом. "В Армении сложилась новая реальность. Правда, ожидания части армянского общества были больше, чем результаты, которые были зафиксированы за прошедшие 100 дней. Но очевидно одно: Армения добилась серьезных успехов, в том числе, по делу 1-го марта 2008 года. Дело в том, что пока дело 1-го марта останется нераскрытым, у нашего общества не будет возможности двигаться вперед", - отметил он.

По словам лидера АОД, осведомленность премьер-министра Армении Никола Пашиняна относительно событий 1-го марта гораздо более глубокая, чем у других граждан. "Сначала власти сфальсифицировали результаты выборов, после чего применили силу в отношении мирных демонстрантов, которые выражали свой протест, что привело к многочисленным жертвам. Главным виновным в этом деле является второй президент Армении Роберт Кочарян", - подчеркнул Зурабян.

Зурабян также затронул предстоящие выборы в Совет старейшин Еревана. Лидер АОД отметил, что все кандидаты имеют равные шансы. При этом он заметил, что все проблемы, которые есть в столице, одинаково важны. "Сегодня многие недовольны лифтами, однако, я начну свою деятельность на посту мэра с дошкольных учреждений, молодых людей, которые шумят по вечерам в столице, ведь все это тоже очень важные вопросы. Однако, первоочередным все же, являются доходы столицы. Бюджет Еревана составляет 80 млрд драмов, почти половина населения Армении проживает в столице и суммы, выделенные городу, явно недостаточно для решения всех проблем", - отметил он.

Напомним, что экс-мэр Еревана Тарон Маргарян, который занимал эту должность с 2011 года, заявил о сложении полномочий 9 июля. На предстоящих в сентябре этого года досрочных выборах в Совет старейшин Еревана будут участвовать актер Айк Марутян (от партии "Гражданский договор"), Заруи Постанджян (лидер партии "Еркир цирани"), Арарат Зурабян ("Армянское общенациональное движение"). Партия "Просвещенная Армения" и "Республика" предлагают кандидатуру министра юстиции Армении Артака Зейналяна. Желание баллотироваться выразила также дочь видного армянского архитектора Артура Тарханяна, супруга политзаключенного, выпущенного недавно на свободу и осужденного бывшими властями за организацию беспорядков, Андреаса Гукасяна - Анаит Тарханян (партия "ГАЛА").

Центральная избирательная комиссия Армении назначила проведение внеочередных выборов в Совет старейшин Еревана на 23 сентября. Предвыборная кампания начнется с 10 сентября.