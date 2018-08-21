Вторник, 21 Августа 2018 17:10

АрмИнфо.В Армении правосудие осуществляет судебная система, и по всем вопросам обращайтесь к ней. Так отреагировал начальник полиции Армении Валерий Осипян на просьбу журналистов дать оценку ситуации, сложившейся вокруг участников группы "Сасна црер", захвативших столичный полк ППС в июле 2016 года, последние члены которой на днях были отпущены на свободу.

Осипян отметил, что, несмотря на то, что он имел прямое отношение к тем событиям, поскольку находился в заложниках у группы, тем не менее, все оценки о правомерности действий должна давать судебная система. Осипян также сообщил, что его допрашивали в ходе следствия, однако в суд не приглашали, но если пригласят, то он готов повторить сказанное ранее. "Я был в заложниках, это однозначно, и мои коллеги тоже. Что касается изменения меры пресечения, то это решает суд. Есть подсудимые, которые, будем считать, за 2 года отбыли наказание. По части остальных поговорим потом", - сказал Осипян.

На просьбу прокомментировать заявление Павла Манукяна о том, что виновником гибели полицейского был не Билян, как считает следствие, а Григорян, Осипян заметил, что не информирован, так как находился в полку ППС уже после убийства.

Напомним, что 17 июля 2016 года группа "Сасна црер" захватила полк Патрульно- Постовой службы Полиции Армении в административном районе Эребуни в Ереване, требуя освобождения координатора гражданской инициативы "Учредительный парламент" Жирайра Сефиляна, находящегося под арестом по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия. Группа сложила оружие и сдалась властям 31 июля. Все это время в столице проводились акции протеста в поддержку членов группы. В ходе этих событий погибли 3 правоохранителей, еще 6 получили ранения. После прихода к власти Никола Пашиняна, все члены группы были отпущены на свободу.