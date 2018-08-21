Вторник, 21 Августа 2018 15:42

АрмИнфо. По последним оценкам антикоррупционных международных организаций Армения улучшила свои показатели. Об этом 21 августа на пресс-конференции, подводя итоги 100 дневной работы, заявил министр юстиции Армении Артак Зейналян.

Министр отметил, что согласно последнему антикоррупционному докладу, представленному недавно в Париже, было отмечено, что все рекомендации, в количестве 21 пункта, в области борьбы с коррупцией Армения выполнила. Зейналян также заявил, что, в связи с изменением, внесенным в закон "Об оповещении" с 1-го января 2019 года начнет действовать единая электронная площадка оповещения. Электронная площадка оповещения является электронной системой, где каждый человек анонимно может оставить информацию о коррупционных сделках. В данной программе есть также пункт о защите информаторов.