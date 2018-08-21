Вторник, 21 Августа 2018 15:33

АрмИнфо.Публикация фотографии генерала Манвела Григоряна, сделанная в следственном изоляторе, является нарушением его прав и достойно осуждения, - заявил журналистам министр юстиции Армении Артак Зейналян.

Министр отметил, что даже в том случае, если осужденный дает свое согласие на то, чтобы его фотографировали и на публикацию данной фотографии, СМИ должны хорошенько подумать, а стоит ли публиковать данную фотографию. "Дело в том, что воля заключенного не была свободно сформирована, и исходя из этого принципа, осужденные не имеют права голосовать. Нельзя было фотографировать, нельзя было публиковать фотографию вне зависимости от симпатий или антипатий в отношении данного человека", - подчеркнул министр, отметив, что по его поручению сейчас проводится служебное расследствие этого факта. Также Зейналян отметил, что данный снимок был сделан не в УИУ "Ереван-Кентрон", а значительно раньше, в местах для задержанных.

Отметим, что фотография Манвела Григоряна была опубликована в издании "Айкакан Жаманак" и вызвала волну критики. Затем фотография была удалена, а редакция газеты принесла публичные извинения.

Напомним, что 16 июня депутат парламента Армении от РПА, генерал Манвел Григорян был задержан Службой национальной безопасности Армении. При обысках оперативники СНБ обнаружили и изъяли большое количество оружия и боеприпасов, помимо этого в особняке и на даче генерала был обнаружен большой арсенал незарегистрированного оружия, вплоть до минометов, пайки для солдат, собранных школьниками. 19-го июня суд первой инстанции Еревана принял решение о применении в отношении Григоряна меры пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца. Однако, 17-го августа адвокат Григоряна заявил, что арест его подопечного был продлен еще на 2 месяца.