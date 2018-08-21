Вторник, 21 Августа 2018 15:29

АрмИнфо. Ардшинбанк предлагает осуществлять мгновенные платежи в пунктах торговли/обслуживания посредством бесконтактных карт платежных систем Visa и MasterСard.

Как сообщает пресс-служба банка, бесконтактные карты могут быть как кредитные, так и дебетовые. Для выполнения платежа достаточно лишь поднести карту к POS-терминалу, не передавая ее обслуживающему сотруднику. Необходимость ввода PIN- кода отпадает если сумма платежа не превышает 10 тыс. драмов, что сокращает очереди, повышает качество обслуживания и обеспечивает безопасность данных картодержателя.

<Бесконтактные карты, являясь новшеством на армянском рынке, стали незаменимыми, так как в короткие сроки вызвали высокий интерес к себе и завоевали доверие клиентов. Ардшинбанк выпускает бесконтактные карты с 2017 года. Более того, все POS-терминалы Банка имеют возможность обслуживания бесконтактных карт>, - отмечено в источнике.

По данным 17-го выпуска аналитического обзора "Армянские Банки в карточном бизнесе", подготовленного ИК АрмИнфо, Ардшинбанк входит в пятерку лидеров по общему числу активных карт - свыше 178 тыс шт. на 1 апреля 2018г. Причем, по числу карт Visa и MasterCard банк удерживает 2-ую позицию, имея соответственно 97,1 тыс. и 74,5 тыс. шт. За 2017г общий объем пластиковых транзакций по картам банка составил порядка 148 млрд драмов (с годовым ростом на 43,5%), причем только по объему банкоматных транзакций удерживается позиция в TOP-3

- свыше 99 млрд драмов (с годовым ростом на 39,8%). У Ардшинбанка насчитывается 155 банкоматов и 380 собственных POS-терминала. Ардшинбанк выпускает и обслуживает одновременно с локальными картами ArCa также международные Visa и MasterCard.

Отметим, что Ардшинбанк основан в 2003 году. Мажоритарными акционерами Ардшинбанка на 1 января 2018г выступают ООО <Аринс Групп> (это переименованный ООО <Центр бизнес инвестиций>) с долей участия в капитале 67,97% и ЗАО "Промышленно- финансовая корпорация РЕГИОН" (РФ) - 29,52%. Ардшинбанк - второй по величине банк в Армении, имеет одну из крупных торговых сетей, состоящую из 64 филиалов. Ардшинбанк является единственным частным учреждением в Армении, которому присвоены рейтинги двух международных рейтинговых агентств (Moody's и Fitch), равные страновому рейтингу Армении.