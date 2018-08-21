Вторник, 21 Августа 2018 15:28

АрмИнфо.Переходное правосудие в Армении не будет противоречить Конституции страны. Об этом на пресс-конференции, подводя итоги 100 дневной работы, заявил министр юстиции Армении Артак Зейналян.

Министр отметил, что правительство Армении приложит все усилия, чтобы данная сфера вызывала зависть и была самой лучшей, как и сама <бархатная революция> в стране. "В сфере переходного правосудия мы воспользуемся опытом других стран, чтобы не повторять их ошибки. Также будут изучен опыт соседней Грузии, которая уже прошла этот этап", - подчеркнул министр.

"Уверяю вас, мы не намерены создавать чрезвычайные суды, более того, хочу заметить, что переходное правосудие никоим образом не будет противоречить Конституции страны, конвенциям и международным обязательствам Армении. Все будет исключительно в рамках закона. Не будут распущены суды, не появится и суд над судами, не будет на йоту нарушена Конституция", - отметил министр.

Зейналян подчеркнул, что переходное правосудие будет направлено исключительно на восстановление прав человека.

Отметим, что бывший министр юстиции Армении <республиканец> Давид Арутюнян распространил заявление, в котором заявил, что согласно Судебному кодексу, государственные и местные органы самоуправления, а также должностные лица обязаны воздерживаться от действий, которые могут представлять угрозу для независимости судов или судей.

Напомним, что 17-го августа премьер-министр Армении Никол Пашинян выступая на митинге, посвященном 100 дням правления нового правительства Армении, заявил о необходимости создания в стране органов переходного правосудия. В этой связи он отметил, что сегодня все громче звучат мнения о том, что значительная часть судейского корпуса обслуживала коррумпированную систему и была ее составной частью. "В этом смысле недоверие к судебной системе остается очень глубоким. Это, конечно, очень деликатная тема, и мы в любом случае не должны поддаваться соблазну вмешиваться в дела судебной системы. Но я хочу сказать, что с первого дня на посту премьера я говорил, что отказываюсь от порочной практики давать указания судебной власти, и я отказался от этого. Но с другой стороны, хочу подчеркнуть, что это не означает, что некоторые судьи должны продолжать получать указания от представителей предыдущих коррумпированных властей. Хочу сказать и коррумпированным предыдущим властям, и получающим от них указания судьям - возьмитесь за ум и не вздумайте шутить с народом", - подчеркнул Пашинян.

По его словам, органы переходного правосудия могут быть нужны потому, что в законодательстве Армении есть множество проблем. Он пояснил, что закон "О незаконном обогащении" вступил в силу с 1 июля 2017 года, и формально процесс возвращения награбленного до этой даты может оказаться проблематичным.