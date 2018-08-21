Вторник, 21 Августа 2018 15:21

АрмИнфо. Начальник Полиции Армении Валерий Осипян рассказал о своем участие в событиях 1 марта 2008 года.

"Во время тех событий я был заместителем командира полка патрульно-постовой службы. Мое участие в тех событиях было таким же, каким участие любого другого полицейского. На вверенном им участке серьезных происшествий не было", - сказал Осипян 21 августа в ходе пресс-конференции в Ереване, добавив, что повторно следствие его не вызывало, однако, в случае необходимости он готов повторить ранее сказанное.

Отметим, что 1 марта во время массовых акций протеста, последовавших за президентскими выборами 2008 года, на которых победу одержал Серж Саргсян, произошло столкновение между силовикам и участниками акций. В результате погибли 10 человек. Активное участие в действиях оппозиции тогда принимал и нынешний премьер Никол Пашинян, который инициировал возобновление дела по событиям 1 марта.

В рамках уголовного дела обвинения уже предъявлены второму президенту Армении Роберту Кочаряну, бывшему министру обороны Микаэлу Арутюняну, действующему Генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову. Пашинян на митинге 17 августа заявил, что дело о событиях 1 марта 2008 года полностью раскрыто.