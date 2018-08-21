Вторник, 21 Августа 2018 15:18

АрмИнфо.В правоохранительные органы Армении не поступало каких-либо заявлений по инциденту, связанному со срывом пресс- конференции второго президента Армении Роберта Кочаряна. Об этом 21 августа в ходе пресс-конференции в Ереване заявил начальник полиции Армении Валерий Осипян.

"Что касается активистов, которые сорвали пресс-конференцию второго президента Армении Роберта Кочаряна, которая должна была пройти в гостинице "Эребуни Плаза", то полиция официально не получала каких-либо сообщений относительно препятствования деятельности кого-либо или привлечения кого-то к ответственности. В любом случаи, по имеющимся у нас материалам, ничего противозаконного я там не увидел. Любой гражданин имеет право на выражение своей воли, и может в любом месте осуществлять митинги, собрания, акции протеста, но делать это в рамках закона. Но, это вовсе не означает, что после этого моего заявления, граждане начнут проводить акции протеста, как им вздумается, ссылаясь на мои слова. Нет. Я подчеркиваю, что все должно быть в рамках закона", - отметил Осипян.

В то же время он еще раз подчеркнул, даже если условно взять, что действия активистов были незаконными, никаких заявлений по этому инциденту в полицию не поступало.

Отметим, что 14 августа была запланирована пресс-конференция Роберта Кочаряна, которая была сорвана участниками акции протеста "Привет, Роб". Активисты ворвались в зал, где должна была проходить пресс-конференция с криками "Убийца". Офис Кочарян распространил заявление по данному инциденту, обвиним действующие власти в попирании свободы слова.