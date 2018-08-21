Вторник, 21 Августа 2018 14:55

АрмИнфо.Начальник полиции Армении Валерий Осипян утверждает, что в возглавляемом им ведомстве нет коррупции.

"Я утверждаю, что в полиции Армении нет коррупционных проявлений. Хотя, я не могу исключать, что пока мы с вами здесь беседуем, кто-то из наших сотрудников, по непонятным мне причинам, может осуществлять неправомерную деятельность. Но, хочу вас заверить, что он обязательно понесет за это наказание. Никто не избежит ответственности", - сказал Осипян 21 августа в ходе пресс-конференции в Ереване.

На вопрос о том, рассматривался ли вопрос повышения зарплат полицейским, особенно на фоне того, что с коррупцией в рядах правоохранительных органов покончено, начальник полиции отметил, что этот вопрос, безусловно, находится в центре внимания. По его словам, более того, о необходимости повышения зарплат проинформирован и премьер Армении, кто в первую очередь заинтересован в этом. Однако, по словам Осипяна, для повышения зарплат должны быть экономические возможности. По его словам, как только будет такая возможность, зарплаты обязательно будут повышены.

"Но хотел бы заметить, что не так, чтобы вся системы полиции была заполонена коррупцией. В нашей структуре очень много ответственных и добросовестных сотрудников, которые с достоинством выполняют поставленные перед ними задачи", - резюмировал Осипян.