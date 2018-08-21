Вторник, 21 Августа 2018 14:24

АрмИнфо. Бывший министр обороны Армении Микаэл Арутюнян, обвиняемый в разгоне акций протеста в 2008 году, объявлен в межгосударственный розыск. Об этом 21 августа в ходе пресс-конференции в Ереване заявил начальник полиции Армении Валерий Осипян, на уточнение о том, что имени Арутюняна нет в списках Интерпола.

"Арутюнян объявлен в межгосударственный розыск, пока не по линии Интерпола", - сказал Осипян.

На уточнение о том, что муссируется информация, о том, что Арутюнян находится на территории России, Осипян в частности сказал: "Могу сказать, что нам известно об этом столько же, сколько и вам".

Напомним, что бывший министр обороны Микаэл Арутюнян предъявлены обвинения в рамках расследования уголовного дела по событиям 1 марта 2008 года. По делу также проходят второй президент Армении Роберт Кочарян и Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров.

В СМИ появилась информация о том, что Микаэл Арутюнян не только находится в России, но и является гражданином РФ. На этом фоне, как отмечалось, выдача Арутюняна маловероятна, поскольку согласно УПК РФ, выдача лица для уголовного преследования не допускается, если лицо, в отношении которого поступил запрос от иностранного государства, является гражданином Российской Федерации.