Вторник, 21 Августа 2018 14:23

АрмИнфо.Племянник третьего президента Армении Сержа Саргсяна, Нарек Саргсян объявлен в международный розыск. Об этом 21 августа в ходе пресс-конференции в Ереване заявил начальник полиции Армении Валерий Осипян.

"Мы активно сотрудничаем с нашими коллегами за рубежом, Интерполом для его поимки. Мне не хотелось бы вдаваться в подробности нашей деятельности. Но скажу одно - полагаю, что он в ближайшее время окажется в поле нашего зрения", - заверил Осипян.

Напомним, что Нарек Саргсян и его охранник были объявлены в розыск в Армении 5 июля по обвинению в хранении оружия и наркотиков, которые были обнаружены в ходе обыска в его квартире. Сотрудники Службы национальной безопасности также задержали близкого друга Саргсяна, у которого был изъят чемодан с наркотиками и пистолетами.