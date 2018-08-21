Вторник, 21 Августа 2018 14:20

АрмИнфо.Я не намерен совмещать должность министра юстиции со статусом кандидата в мэры Еревана. Об этом 21 августа на пресс-конференции, посвященной 100 дням пребывания в новом правительстве, заявил министр юстиции Армении Артак Зейналян.

Зейналян заявил, что он, будучи министром юстиции, подаст заявление об отпуске и, как кандидат, будет участвовать в выборах в Совет старейшин Еревана. "Я буду участвовать в выборах от блока партий "Просвещенная Армения" и "Республика". Партия <Гражданский договор> выступит на выборах со своим кандидатом. У нашего блока пока нет названия, но мы сейчас занимаемся этим вопросом", - отметил министр.

Зейналян заявил, что тот факт, что партии "Просвещенная Армения" и "Республика" будут участвовать отдельно, без партии <Гражданский договор>, вовсе не означает, что общая для всех фракция "Елк" прекратит свое существование. "Фракция "Елк" представлена в Парламенте, кроме того, "Елк" продолжает оставаться основой нового правительства Армении", - заключил Зейналян.

Отметим, что выборы в Совет старейшин Еревана намечены на 23 сентября 2018 года. Входящие в состав фракции "Елк" партии "Просвещенная Армения" и "Республика" выступят на выборах единым блоком, а партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" выступит со своим кандидатом. Партии <Просвещенная Армения> и <Республика> предлагают кандидатуру министра юстиции Артака Зейналяна, а партия "Гражданский договор" выдвинут актера Айка Марутяна.

Напомним, что экс-мэр Еревана, <республиканец> Тарон Маргарян, который занимал эту должность с 2011 года, заявил о сложении полномочий 9 июля. На предстоящих в сентябре этого года досрочных выборах в Совет старейшин Еревана будут также участвовать Заруи Постанджян (лидер партии "Еркир цирани"), Арарат Зурабян ("Армянское общенациональное движение"). Желание баллотироваться выразила также дочь видного армянского архитектора Артура Тарханяна, супруга политзаключенного, выпущенного недавно на свободу и осужденного бывшими властями за организацию беспорядков, Андреаса Гукасяна - Анаит Тарханян (партия "ГАЛА").

Центральная избирательная комиссия Армении назначила проведение внеочередных выборов в Совет старейшин Еревана на 23 сентября.

Предвыборная кампания начнется с 10 сентября.